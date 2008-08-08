Самолеты США нанесли удары фосфорными боеприпасами по Сирии

В субботу, 8 сентября, два американских самолета F-15 нанесли удар запрещенными фосфорными боеприпасами по провинции Дейр-эз-Зор, сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.

Он сообщил, что удары нанесли по населенному пункту Хаджин. В результате вспыхнули сильные пожары. Число жертв и пострадавших в настоящее время уточняется, передает РИА «Новости».

Савченко напомнил, что применение вооружений с использованием белого фосфора запрещено дополнительным протоколом к Женевской конвенции 1949 года.

Ранее американская телекомпания CNN сообщила, что Соединенные Штаты подготовили предварительный перечень объектов в Сирии, по которым будут нанесены удары с воздуха, если решение об этом примет глава Белого дома Дональд Трамп.