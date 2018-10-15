Проамериканские силы в Сирии позволили террористам захватить земли у Евфрата

Бездействие проамериканских сил в Сирии позволило террористам установить полный контроль над территорией у Евфрата, сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-лейтенант Владимир Савченко.

Террористы взяли под контроль около 20 км между населенными пунктами Хаджин и Эс-Суса, передает ТАСС.

США заявляют о победе над террористической организацией «Исламское государство*», но ИГ* все еще контролирует некоторые районы, а США и их союзники лишь имитируют борьбу с боевиками на юге провинции Дэйр-эз-Зор, сказал Савченко.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что «к востоку от Евфрата есть огромные земли, где происходят абсолютно неприемлемые вещи». На этих землях США «стараются использовать через своих сирийских союзников, прежде всего курдов, для того, чтобы создать там квазигосударство».