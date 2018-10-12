Лавров рассказал о происходящих в Сирии «неприемлимых вещах»

Министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал попытки США создать в Сирии квазигосударство с помощью идеи «большого Курдистана».

«К востоку от Евфрата есть огромные земли, где происходят абсолютно неприемлемые вещи. Эти земли США стараются использовать через своих сирийских союзников, прежде всего курдов, для того, чтобы создать там квазигосударство», – приводит слова Лаврова пресс-служба МИДа.

По его словам, США создает на этих территориях органы власти, альтернативные легитимной власти Сирии, и содействует возвращению беженцев.

«Это все при том, что на территориях, которые подконтрольны законному сирийскому правительству, ни США, ни Франция, ни другие западные страны не хотят создавать условия для возвращения беженцев до тех пор, как нам говорит Запад, пока не начнется заслуживающий доверия политический процесс», – отметил Лавров.

Министр задался вопросом, почему на восточном берегу реки Евфрат, который контролируют США, «не надо дожидаться начала вызывающего доверия политического процесса».

«Ответ может быть только один – там хотят создать территорию, которая будет прообразом некого нового государства, либо это опять будет опаснейшая игра с Иракским Курдистаном, так называемая идея «большого Курдистана». Не исключаю, что США в этом районе, как правило, стараются поддерживать ситуацию в таком разогретом состоянии, чтобы никто не мог успокоиться», – добавил глава МИДа.

По его мнению, в такой мутной воде Штатам «гораздо проще ловить рыбу, которую они хотят». «До добра это никогда не доводило», – подчеркнул министр.

Лавров также заявил, что конец войны в Сирии наступит только тогда, когда в республике восстановится власть сирийского народа и «все те, кто находится на территории Сирии, в особенности, кто туда не приглашен, покинут эту территорию».

Ранее Лавров заявлял, что создание американцами квазигосударственных органов управления к востоку от Евфрата чревато расколом Сирии.

Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о попытках Вашингтона построить в Сирии новое квазигосударство – Сирийский Курдистан.