Лавров сказал, чем опасно создание американцами квазигосударства в Сирии

Создание американцами квазигосударственных органов управления к востоку от Евфрата чревато расколом Сирии, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Об этом сообщает ТАСС.

В феврале спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что фрагментация Сирии может привести к «балканизации» страны.

Перед этим Лавров заявил, что США намерены обособить от остальной страны огромный кусок Сирии, чтобы создать курдское автономное образование.

Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о попытках Вашингтона построить в Сирии новое квазигосударство – Сирийский Курдистан.