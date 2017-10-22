Названо истинное число жертв американских ударов в Сирии и Ираке

Удары американской коалиции, которые преподносятся как «умные» и «сверхточные», привели к гибели 9600 мирных граждан Сирии и Ирака. Такой интенсивности потерь не было со времен войн во Вьетнаме и Корее, констатируют эксперты британской мониторинговой группы Airwars.

Лондонская The Telegraph опубликовала результаты расследования, проведенного британской мониторинговой группой Airwars. Эксперты оценили потери мирного населения Сирии и Ирака за время операции, которую с 2014 года ведет коалиция, подконтрольная США. По оценке авторов доклада, с начала операции коалиции от действий американцев и их союзников погибло не менее 9600 мирных жителей. Эта цифра более чем в 10 раз превышает ту, которую официально (883 человека) называет руководство коалиции, отмечает The Telegraph.

Авторы доклада Airwars называют операцию, которую ведут американцы и их партнеры по коалиции, «наименее прозрачной военной кампанией в истории США». Отчитываясь об ударах по позициям ИГИЛ*, коалиция заявляла о тщательном определении целей, основанном на данных разведки. Но эксперты Airwars подчеркивают: последствия этих ударов, нанесенных по густонаселенным районам Сирии и Ирака, опровергают сообщения об использовании «умных бомб».

«Удары вызвали разрушительный эффект», – констатируют в Airwars. В качестве примера эксперты приводят авиаудар, нанесенный по иракскому городу Мосулу 17 марта прошлого года. В районе Аль-Джадида, на который пришелся удар, погибло по меньшей мере 105 мирных жителей. Целью удара были снайперы ИГИЛ, засевшие на крыше, но американцы не учли, что в здании остаются мирные жители. На него были сброшены 500-фунтовые (220-килограммовые) бомбы.

«Битва за второй по величине город Ирака Мосул описывалась американскими властями как самое интенсивное городское сражение с участием армии США со времен Второй мировой войны», – отмечается в разделе доклада, озаглавленном «Смерть в городе».

«Между тем гражданские потери выросли до уровня, который не наблюдался десятилетиями», – цитирует The Telegraph выводы доклада. По мнению экспертов, потери от действий западной коалиции в Мосуле и Ракке по степени интенсивности достигли уровня, который можно сравнить с масштабами потерь мирных жителей во Вьетнаме и в Корее. Корейскую войну 1950–1953 годов, напомним, считают самым масштабным и кровопролитным конфликтом со времен Второй мировой. При этом разрушения в Ракке, гораздо меньшем и менее населенном городе, оказались более масштабными, чем в Мосуле.

Сотрудники Airwars выяснили, что проамериканская коалиция несет ответственность за гибель примерно 1,4 тысячи мирных жителей в одной только Ракке. Всего же за время четырехмесячного наступления «Сирийских демократических сил» и их американских покровителей на этот город погибло около двух тысяч мирных граждан. Но официально американцами признана гибель 883 человек.

Показательно, что Великобритания, которая нанесла 1600 ударов с воздуха (на втором месте в коалиции после США), признала гибель лишь одного гражданского лица. Боевой дрон Reaper, атаковавший позиции ИГИЛ, «ненамеренно» поразил человека, который на мотоцикле пересекал зону удара, сообщило британское минобороны.

МИД Великобритании неоднократно заявлял – экипажи королевских ВВС используют «строгое прицеливание» и «высокоточное оружие», чтобы свести к минимуму риск для гражданских лиц. Но, как отмечают эксперты Airwars, «известны по меньшей мере еще три инцидента с мирными жителями», вина за которые лежит на британских летчиках.

Прочие партнеры США по коалиции – Франция, Бельгия, Дания, Канада, Иордания, Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Турция – единогласно заявляют о том, что атаки с воздуха велись безупречно. Но коалиция никогда не проводила осмотра на месте последствий этих атак и «сугубо полагалась на дистанционный анализ», подчеркивают в Airwars.

В руководстве коалиции также не стараются фиксировать «ненаблюдаемые» потери среди мирных жителей – такие, например, как гибель сотни человек в доме в Аль-Джадиде в Мосуле. «Эта неспособность коалиции правильно учитывать «ненаблюдаемые» жертвы в городских боях, вероятно, и стала основной причиной того, что коалиция предоставляет заниженные данные», – говорится в докладе Airwars.

Эксперты прогнозируют, что данные о количестве убитых мирных граждан будут меняться в сторону увеличения – по мере того, как будут находить останки погибших в ходе боев в старом городе Мосула. Так, только на прошлой неделе были найдены останки около 700 погибших, указывается в докладе.

Что же касается Ракки, то, напомним, в российском Минобороны прямо заявили: США создают препятствия для прибытия в город любых гуманитарных организаций, а также миссии ООН для оценки масштаба гуманитарной катастрофы. Наиболее тяжелая ситуация для мирного населения сложилась как раз в тех районах Сирии, контроль над которыми удерживает возглавляемая США коалиция и подконтрольные ей силы.

Еще в начале марта Владимир Путин призвал западные страны расследовать обстрелы мирных жителей коалицией во главе с США при освобождении от террористов Ракки и Мосула. В свою очередь министр обороны Сергей Шойгу предложил спецпредставителю генсека ООН по Сирии Стаффану де Мистуре создать международную комиссию для оценки гуманитарной ситуации в Ракке.

В начале апреля российское Минобороны опубликовало доказательства разрушения Ракки возглавляемой США коалицией. Разрушены жилые дома, больницы, мечети, школы, объекты жизнеобеспечения. Однако в коалиции не желают изучать опубликованные доказательства.