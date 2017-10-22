Названо истинное число жертв американских ударов в Сирии и Ираке

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24 мая, четверг  |  Последнее обновление — 17:37  |  vz.ru
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Появился шанс привлечь Навального за государственную измену

Блогер Алексей Навальный публично призывал к усилению санкций против России, и теоретически в будущем за подобное может грозить тюремный срокФото: Evgeny Feldman/AP/ТАСС
Бизнес-сообщество отреагировало на обсуждаемые в Госдуме идеи наказывать предпринимателей за исполнение западных санкций. С точки зрения бизнеса у законопроекта слишком много подводных камней, скорее вредящих интересам России. Однако еще одна идея – уголовное наказание за призывы к антироссийским санкциям – никаких возражений не вызвала. И некоторых публичных лиц это может прямо коснуться. Подробности...
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Перед встречей с Путиным Макрона предупредили о крупной ошибке

Впервые Эммануэль Макрон и Владимир Путин встретились год назад в Версале Фото: Panoramic/ZUMA/ТАСС
Накануне визита президента Франции в Россию Марин Ле Пен, уступившая Эммануэлю Макрону в борьбе за пост главы республики, призвала его подумать о сближении с нашей страной. Причем для обоснования необходимости едва ли не союзнических отношений Ле Пен приводила не примеры из истории, а апеллировала к нежелательному для Франции будущему. Подробности...
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В чем сложность и уникальность залпового пуска ракет «Булава»

Подлодка «Юрий Долгорукий» успешно запустила сразу четыре МБР «Булава» из акватории Белого моря по полигону Кура на КамчаткеФото: кадр из видео
ВМФ России успешно провел залповый пуск четырех ракет «Булава» с РПКСН «Юрий Долгорукий». Эта операция напоминает уникальные испытания, проводившиеся еще во времена позднего СССР и не превзойденные до сих пор ни в России, ни за ее пределами. В чем сложность залпового пуска и какова цель таких испытаний? Подробности...
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Вслед за русскими и евреями фашизм на Украине взялся за цыган

Когда толпа фашистов гнала женщин и детей, шеф полиции Киева назвал это «уборкой мусора»Фото: кадр из видео
Молодые строители украинской нации нашли себе новую мишень из числа «некоренных народов». Если сразу после Евромайдана жертвой их гонений стали русские, позднее – евреи, то теперь на Украине начались цыганские погромы. Третий за месяц табор подвергся нападению в Тернополе. До этого были Киев и Львов. Но, в отличие от русских, у цыган есть мощные заступники – фонд Сороса и посольство США. Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Мир наблюдает крушение западной схемы формирования элиты

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Мир – не Россия, а именно весь мир – столкнулся с огромной проблемой: полномасштабным кризисом всех привычных элитарных систем. Перестало или у нас на глазах перестает работать все то, на чем стояла политическая сфера планеты. Подробности...
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400 лет назад началась война, подтолкнувшая Россию на путь европеизации

Антон Любич, экономист
23 мая 1618 года свершилось событие, по которому проводят водораздел между Средневековьем и Новым временем. Началась Тридцатилетняя война, в которой поучаствовали все европейские государства, не исключая и Россию. Подробности...
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Для чего Антон Красовский ввязался в предвыборный марафон

Андрей Бабицкий, журналист
У меня есть парадоксальное предположение, почему вообще люди, обреченные на сокрушительное поражение на любых выборах, все же выходят на тропу войны, игнорируя то, как безотрадно выглядит их положение после подведения итогов. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
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          Названо истинное число жертв американских ударов в Сирии и Ираке

             24 мая 2018, 17:03
          Фото: Bassam Khabieh/Reuters
          Текст: Михаил Мошкин

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          Удары американской коалиции, которые преподносятся как «умные» и «сверхточные», привели к гибели 9600 мирных граждан Сирии и Ирака. Такой интенсивности потерь не было со времен войн во Вьетнаме и Корее, констатируют эксперты британской мониторинговой группы Airwars.

          Лондонская The Telegraph опубликовала результаты расследования, проведенного британской мониторинговой группой Airwars. Эксперты оценили потери мирного населения Сирии и Ирака за время операции, которую с 2014 года ведет коалиция, подконтрольная США. По оценке авторов доклада, с начала операции коалиции от действий американцев и их союзников погибло не менее 9600 мирных жителей. Эта цифра более чем в 10 раз превышает ту, которую официально (883 человека) называет руководство коалиции, отмечает The Telegraph.

          Авторы доклада Airwars называют операцию, которую ведут американцы и их партнеры по коалиции, «наименее прозрачной военной кампанией в истории США». Отчитываясь об ударах по позициям ИГИЛ*, коалиция заявляла о тщательном определении целей, основанном на данных разведки. Но эксперты Airwars подчеркивают: последствия этих ударов, нанесенных по густонаселенным районам Сирии и Ирака, опровергают сообщения об использовании «умных бомб».

          «Удары вызвали разрушительный эффект», – констатируют в Airwars. В качестве примера эксперты приводят авиаудар, нанесенный по иракскому городу Мосулу 17 марта прошлого года. В районе Аль-Джадида, на который пришелся удар, погибло по меньшей мере 105 мирных жителей. Целью удара были снайперы ИГИЛ, засевшие на крыше, но американцы не учли, что в здании остаются мирные жители. На него были сброшены 500-фунтовые (220-килограммовые) бомбы.

          «Битва за второй по величине город Ирака Мосул описывалась американскими властями как самое интенсивное городское сражение с участием армии США со времен Второй мировой войны», – отмечается в разделе доклада, озаглавленном «Смерть в городе».

          «Между тем гражданские потери выросли до уровня, который не наблюдался десятилетиями», – цитирует The Telegraph выводы доклада. По мнению экспертов, потери от действий западной коалиции в Мосуле и Ракке по степени интенсивности достигли уровня, который можно сравнить с масштабами потерь мирных жителей во Вьетнаме и в Корее. Корейскую войну 1950–1953 годов, напомним, считают самым масштабным и кровопролитным конфликтом со времен Второй мировой. При этом разрушения в Ракке, гораздо меньшем и менее населенном городе, оказались более масштабными, чем в Мосуле.

          Сотрудники Airwars выяснили, что проамериканская коалиция несет ответственность за гибель примерно 1,4 тысячи мирных жителей в одной только Ракке. Всего же за время четырехмесячного наступления «Сирийских демократических сил» и их американских покровителей на этот город погибло около двух тысяч мирных граждан. Но официально американцами признана гибель 883 человек.

          Показательно, что Великобритания, которая нанесла 1600 ударов с воздуха (на втором месте в коалиции после США), признала гибель лишь одного гражданского лица. Боевой дрон Reaper, атаковавший позиции ИГИЛ, «ненамеренно» поразил человека, который на мотоцикле пересекал зону удара, сообщило британское минобороны.

          МИД Великобритании неоднократно заявлял – экипажи королевских ВВС используют «строгое прицеливание» и «высокоточное оружие», чтобы свести к минимуму риск для гражданских лиц. Но, как отмечают эксперты Airwars, «известны по меньшей мере еще три инцидента с мирными жителями», вина за которые лежит на британских летчиках.

          Прочие партнеры США по коалиции – Франция, Бельгия, Дания, Канада, Иордания, Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Турция – единогласно заявляют о том, что атаки с воздуха велись безупречно. Но коалиция никогда не проводила осмотра на месте последствий этих атак и «сугубо полагалась на дистанционный анализ», подчеркивают в Airwars.

          В руководстве коалиции также не стараются фиксировать «ненаблюдаемые» потери среди мирных жителей – такие, например, как гибель сотни человек в доме в Аль-Джадиде в Мосуле. «Эта неспособность коалиции правильно учитывать «ненаблюдаемые» жертвы в городских боях, вероятно, и стала основной причиной того, что коалиция предоставляет заниженные данные», – говорится в докладе Airwars.

          Эксперты прогнозируют, что данные о количестве убитых мирных граждан будут меняться в сторону увеличения – по мере того, как будут находить останки погибших в ходе боев в старом городе Мосула. Так, только на прошлой неделе были найдены останки около 700 погибших, указывается в докладе.

          Что же касается Ракки, то, напомним, в российском Минобороны прямо заявили: США создают препятствия для прибытия в город любых гуманитарных организаций, а также миссии ООН для оценки масштаба гуманитарной катастрофы. Наиболее тяжелая ситуация для мирного населения сложилась как раз в тех районах Сирии, контроль над которыми удерживает возглавляемая США коалиция и подконтрольные ей силы.

          Еще в начале марта Владимир Путин призвал западные страны расследовать обстрелы мирных жителей коалицией во главе с США при освобождении от террористов Ракки и Мосула. В свою очередь министр обороны Сергей Шойгу предложил спецпредставителю генсека ООН по Сирии Стаффану де Мистуре создать международную комиссию для оценки гуманитарной ситуации в Ракке.

          В начале апреля российское Минобороны опубликовало доказательства разрушения Ракки возглавляемой США коалицией. Разрушены жилые дома, больницы, мечети, школы, объекты жизнеобеспечения. Однако в коалиции не желают изучать опубликованные доказательства.

          * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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