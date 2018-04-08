Коалиция США не смотрела опубликованные Минобороны снимки разрушенной Ракки

Международная антитеррористическая коалиция, возглавляемая Соединенными Штатами, заявляет, что не видела снимки разрушенной бомбардировками сирийской Ракки, опубликованные российским Министерством обороны.

«Мы не видели эти фотографии и не комментируем неподтвержденные сообщения открытых средств массовой информации», – заявил представитель пресс-службы коалиции в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать данные российского военного ведомства.

В субботу Министерство обороны России опубликовало фотографии аэрофотосъемки, «подтверждающие катастрофические разрушения городских кварталов Ракки, нанесенные бомбардировками коалиции».

В конце марта жители Эль-Мансура, пригорода бывшей «столицы» «Исламского государства*» – сирийской Ракки, организовали восстание против репрессий и поборов со стороны подконтрольных США формирований боевиков.