Минобороны опубликовало доказательства разрушения Ракки коалицией

Российское военное ведомство опубликовало фотографии аэрофотосъемки, подтверждающие разрушения кварталов сирийской Ракки в результате бомбардировок возглавляемой США международной коалиции.

В сообщении на странице Минобороны во «ВКонтакте» говорится, что фотографии аэрофотосъемки подтверждают «катастрофические разрушения городских кварталов города Ракки, нанесенных бомбардировками коалиции».

«Разрушено большинство жилых зданий, больниц, мечетей, школ и объектов жизнеобеспечения», – сообщили в ведомстве.

Там отметили, что гуманитарная ситуация в Ракке остается очень сложной, затруднен доступ гуманитарных миссий. С октября 2017 по март 2018 года среди возвратившихся в город было 658 случаев получения ранений в результате подрывов, 130 человек погибли. Каждую неделю фиксируется 25-30 случаев подрыва мирных жителей, говорится в сообщении.

В результате бомбардировок силами коалиции под обломками разрушенных зданий находятся тысячи тел погибших мирных жителей, которые разлагаются и отравляют водоносные слои. В Ракке не работает водопровод, не проведено гуманитарное разминирование, нет электричества, отсутствуют больницы и аптеки, не работают магазины.

В конце марта жители Эль-Мансура, пригорода бывшей «столицы» ИГ* – сирийской Ракки, организовали восстание против репрессий и поборов со стороны подконтрольных США формирований боевиков.