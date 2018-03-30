Жители пригорода Ракки восстали против подконтрольных США боевиков

Жители Эль-Мансура, пригорода бывшей «столицы» ИГ* – сирийской Ракки, организовали восстание против репрессий и поборов со стороны подконтрольных США формирований боевиков.

«Коренное арабское население подвергается репрессиям и поборам, проводится принудительная мобилизация. Это вызывает острое недовольство местных жителей. 25 марта в районе населенного пункта Эль-Мансура, расположенного в 25 км юго-западнее города Ракка, началось восстание коренного арабского населения против произвола подконтрольных США формирований», – сообщил представитель Главного оперативного управления Генштаба ВС России, генерал-полковник Сергей Рудской, передает ТАСС.

В пятницу Рудской заявлял, что в бывшую «столицу» «Исламского государства*» Ракку вернулись 95 тыс. жителей, но гуманитарная ситуация в регионе все еще «катастрофическая».