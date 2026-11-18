От трехсторонней встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина многие ждут передела мира. Однако конфигурация мировой политики сейчас коренным образом отличается от ситуации 1945-го. Тогда в мире не просто существовали три великие державы, но и был колоссальный разрыв между ними и остальными странами.0 комментариев
ФСБ задержала двух жителей Хабаровского края за работу на спецслужбы Украины
Центр общественных связей ФСБ России сообщил о задержании в Хабаровском крае агента украинской военной разведки и его родственника по подозрению в государственной измене.
В Хабаровском крае пресекли деятельность двоих граждан России, один из которых планировал диверсии на объектах критической инфраструктуры, а второй передавал данные об участниках специальной военной операции, передает РИА «Новости».
По данным следствия, один из фигурантов установил контакт с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины через мессенджер. В марте он получил пульт дистанционного управления беспилотником через службу доставки и прошел обучение для совершения атак на промышленные объекты региона.
Кроме того, агент привлек своего родственника к сбору информации о российских военнослужащих. Тот имел доступ к необходимым сведениям по месту работы. Полученные данные передавались украинской стороне для нанесения ущерба безопасности Вооруженных сил России.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о государственной измене. Суд заключил фигурантов под стражу, им грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ России пресекла масштабную диверсионно-террористическую операцию украинских спецслужб, в ходе которой планировалось атаковать объекты критической инфраструктуры и военные корабли в Каспийском море.
В прошлом месяце Второй Восточный окружной военный суд назначил 20 лет колонии строгого режима жителю Читы за подготовку диверсий по заданию спецслужб Украины.
Сотрудники ФСБ задержали в Краснодарском крае гражданина России при подготовке подрыва объекта Министерства обороны.