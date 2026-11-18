Tекст: Вера Басилая

В Хабаровском крае пресекли деятельность двоих граждан России, один из которых планировал диверсии на объектах критической инфраструктуры, а второй передавал данные об участниках специальной военной операции, передает РИА «Новости».

По данным следствия, один из фигурантов установил контакт с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины через мессенджер. В марте он получил пульт дистанционного управления беспилотником через службу доставки и прошел обучение для совершения атак на промышленные объекты региона.

Кроме того, агент привлек своего родственника к сбору информации о российских военнослужащих. Тот имел доступ к необходимым сведениям по месту работы. Полученные данные передавались украинской стороне для нанесения ущерба безопасности Вооруженных сил России.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о государственной измене. Суд заключил фигурантов под стражу, им грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ России пресекла масштабную диверсионно-террористическую операцию украинских спецслужб, в ходе которой планировалось атаковать объекты критической инфраструктуры и военные корабли в Каспийском море.

В прошлом месяце Второй Восточный окружной военный суд назначил 20 лет колонии строгого режима жителю Читы за подготовку диверсий по заданию спецслужб Украины.

Сотрудники ФСБ задержали в Краснодарском крае гражданина России при подготовке подрыва объекта Министерства обороны.