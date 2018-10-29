МИД обвинил США в применении фосфорных бомб в Сирии

Соединенные Штаты начали наносить авиаудары на востоке Евфрата, обстрелы ведутся в том числе с помощью фосфорных бомб, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Американцы возобновили интенсивные авиаудары по удерживаемым террористами населенным пунктам на восточном берегу Евфрата, в том числе, по сообщению местных жителей, с использованием фосфорных боеприпасов», – сказала Захарова, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось о применении возглавляемой США международной коалиции кассетных боеприпасов при обстрелах провинции Дэйр-эз-Зор в Сирии.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, сколько мирных жителей Сирии и Ирака погибло за все время обстрелов коалиции.