В Совфеде возложили на США ответственность за химатаку на Алеппо

Ответственность за обстрел Алеппо химическими снарядами лежит на США, так как Белый дом поддерживает действующие в Сирии террористические группировки, заявил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

«Обстрел совершили те самые боевики, которых американцы почему-то называют оппозиционерами. Днем они оппозиционеры, вечером – боевики, которые обстреливают мирных жителей с применением химоружия», – передает слова Джабарова РИА «Новости».

По его словам, Сирия уже давно была бы очищена от боевиков, если бы не действия США. Джабаров уверен, что ответственность за обстрелы лежит на США, «которые проводят политику двойных стандартов».

Ранее стало известно об ударе боевиков по Алеппо с использованием отравляющих снарядов. Известно о 107 пострадавших. Армия Сирии нанесла ответные удары по боевикам.

В Алеппо прибыли российские военные химики.