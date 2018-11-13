Российские военные химики прибыли в пострадавший от химоружия Алеппо

В сирийский город Алеппо, который подвергся обстрелу снарядами с хлором, прибыли российские военные химики, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Российские специалисты «ведут мониторинг обстановки в районе применения боевиками отравляющих веществ», а также «работают с пострадавшими», сообщил Конашенков. Он рассказал, что, по предварительным данным, боевики использовали хлор. Это подтверждается симптомами отравления у пострадавших, передает РИА «Новости».

Он напомнил, что Россия уже указывала на планы организация «Белые каски» провести в демилитаризованной зоне вокруг Идлиба провокации с использованием отравляющих веществ. Конашенков заявил, что «Белые каски» напрямую связаны с террористами.

По его словам, в субботу в 21.50 террористы из Идлибской зоны деэскалации, за ситуацию внутри которой отвечает Турция, обстреляли Алеппо из 120-мм минометов. Огонь велся с территории, которую контролируют боевики «Хайат Тахрир Аш-Шам» (бывшая «Джебхат-ан-Нусра», запрещена в России). Мины, начиненные отравляющими веществами, разорвались в районе улицы Ниль в квартале Эль-Халидия.

Конашенков сообщил, что «химическое поражение» получили 46 человек, в том числе восемь детей.

Россия намерена обсудить данный инцидент с Турцией.

Врач приемного отделения больницы в Алеппо Шерван Шехо позднее сказал, что, «по уточненным данным, медицинская помощь оказана 73 мирным жителям, включая четырех детей».

«У всех госпитализированных затрудненное дыхание, слезятся глаза. В медицине это называется газовой аллергией», – заявил он.