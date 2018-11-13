Армия Сирии нанесла удары по использовавшим хлор в Алеппо боевикам

Сирийские войска ответили на обстрел Алеппо, при котором боевики использовали снаряды с хлором, сообщил военный источник.

Источник РИА «Новости» сообщил, что военные нанесли удары по «позициям, откуда велся обстрел, в рядах боевиков значительные потери». По данным источника, «атаку с применением отравляющих газов осуществили террористы, базирующиеся к северу от Алеппо».

Напомним, в результате обстрела, который устроили террористы, в Алеппо госпитализированы десятки жителей.

По последним данным, которые привел глава медицинского департамента Алеппо Зияд Хадж Таха, число пострадавших выросло до 60 человек, среди них есть женщины и дети, передает ТАСС.

Он пояснил, что жертв удалось избежать благодаря своевременным действиям сирийских военных, которые оперативно доставили людей с симптомами удушья в больницы.