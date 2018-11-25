Увеличилось число пострадавших в результате обстрела Алеппо

После обстрела боевиками жилых кварталов сирийского Алеппо снарядами с отравляющими веществами в лечебные учреждения города поступили как минимум 107 мирных жителей, сообщило агентство САНА со ссылкой на источники в университетском госпитале и больнице «Ар-Рази».

У пострадавших отмечаются симптомы удушья легкой и средней степени. Некоторые из пострадавших направлены в отделение интенсивной терапии, передает ТАСС.

Ранее стало известно об ударе боевиков по Алеппо с использованием хлора. Сообщалось о 73 пострадавших.

Армия Сирии нанесла ответные удары по боевикам.

В Алеппо прибыли российские военные химики.