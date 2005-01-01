Должен ли был Асад извиниться перед Путиным

Соболезнования по поводу гибели российского Ил-20 немедленно выразили даже западные страны, а вот президент Сирии с этим явно не торопился. Стоит ли упрекать в этом Башара Асада, нужно ли требовать от него еще и извинений – и есть ли тайный смысл в ответной реакции Москвы?

«Асад так и не позвонил Путину извиниться за 15 убитых россиян» – такие заголовки появлялись в среду не только в израильской и украинской прессе, но и на российских сайтах. Вот Нетаньяху в первый же день позвонил Путину с соболезнованиями, даже Трамп на второй день высказал их – а Асад даже не извинился.

Но, во-первых, за что, собственно, должен был извиняться сирийский президент? За то, что расчет сирийской ПВО, отбивая налет израильской авиации, случайно попал в российский Ил-20?

Но Россия 18 сентября сразу же резко осудила Израиль за провокационные действия, приведшие к трагедии. Как заявило Минобороны РФ, израильские самолеты сознательно «прикрылись» российским, рассчитывая, что из-за этого сирийцы не будут препятствовать их атаке.

Израиль отказывается признавать свою вину, сваливая ее на сирийцев. Требовать от жертвы агрессии и союзника по оружию – то есть Сирии – извиняться за то, в чем виноват агрессор, как минимум странно. Но противников как России, так и российской операции в Сирии и российско-сирийского сотрудничества это не остановило. Они устроили пиар-шоу вокруг того, что «сирийцы даже не высказали соболезнования Москве».

А во-вторых, на самом деле сирийцы в первый же день высказывали соболезнования России.

Сначала постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари на заседании Совбеза ООН выразил «искренние соболезнования другу и коллеге, послу Российской Федерации в связи с гибелью людей в результате израильской агрессии против города Латака». В тот же день находившийся с визитом в Москве верховный муфтий Сирии Ахмад Хассун выразил свои глубокие соболезнования патриарху Кириллу. Но сообщений о соболезнованиях Асада не было в первый день после катастрофы 18 сентября.

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А 19 сентября пресс-секретаря президента России спросили о том, разговаривали ли Путин и Асад после гибели Ил-20. Ответ Дмитрия Пескова – «нет» – определенные СМИ начали трактовать как недовольство Москвы Дамаском. Точно так же подавались и его слова «телеграмма получена», сказанные им на следующий день в ответ на вопрос о получении послания сирийского президента.

Действительно, вечером в среду 19-го сирийское агентство САНА опубликовало текст телеграммы, отправленной из Дамаска в Кремль:

«От имени сирийского народа я направляю искренние соболезнования дружескому русскому народу в связи с крушением Ил-20 в Средиземном море, которое привело к героической гибели российских военных, выполнявших миссию по борьбе с терроризмом в Сирии.

Крушение российского самолета стало результатом заносчивых действий и разгула Израиля, использовавшего грязные методы для достижения низменных целей и осуществления агрессии в регионе.

Мы абсолютно уверены, что трагедии, подобные этой, не остановят нас и вас продолжать борьбу с терроризмом, в которой проливается кровь наших и ваших военных, последними жертвами которого стали погибшие в крушении Ил-20.

Выражаю глубочайшие соболезнования и сочувствие президенту Путину, семьям погибших героев и дружественному российскому народу».

Есть ли какой-то тайный смысл в том, что телеграмма была послана не сразу, а Асад не звонил Путину? Конечно, нет. Сирийский президент живет в условиях войны, он находится в постоянном контакте с нашими дипломатами и военными, и нет сомнений, что сразу после трагедии сирийцы выражали соболезнования российским представителям. А необходимости в срочном звонке Асада Путину просто не было – никто из российских руководителей не обвинял сирийцев в произошедшем. Они защищали свою страну.

Россия помогает Асаду в восстановлении контроля над Сирией в гражданской войне, но она не может защищать границы Сирии от Турции или Израиля, желающих воспользоваться слабостью сирийских властей для решения своих проблем. В случае с Израилем это вопрос его отношений с ливанской «Хезболлой» и Ираном. Россия укрепляет сирийскую армию – и понятно, что со временем та сможет самостоятельно отвечать на удары по своей территории.

Есть ли проблемы и спорные вопросы между Сирией и Россией? Конечно, есть – как и в отношениях любых стран. Но сейчас мы воюем бок о бок на сирийской земле, и на этом фоне любые спорные темы уходят даже не на второй, а на десятый план. Как минимум до того момента, как в Сирии после семи лет войны установится мир. До этого все попытки сыграть на наших противоречиях, реальных или мнимых, не могут рассматриваться иначе как сознательная провокация, как спецоперация в рамках геополитической войны против России.

Путин и Асад встречались за эти три года всего пять раз (по крайней мере, о стольких встречах было объявлено официально). Об их личных взаимоотношениях ничего не известно, но кровь, пролитая вместе русскими и сирийцами, не может не сближать не только наши народы, но и двух президентов.

На них обоих вылиты ушаты грязи и лжи. Пожалуй, трудно найти в современном мире двух других так сильно демонизированных Западом лидеров. Поэтому так нелепы и позорны попытки придумать «непонимание» и «недоверие» между ними, используя как повод русские жертвы в сирийской войне.