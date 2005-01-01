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21 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 09:40  |  vz.ru
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Почему отличник российской экономики «снизил успеваемость»

Сельское хозяйство перестало быть драйвером роста российской экономики Фото: Виталий Тимкив/РИА «Новости»
Сельское хозяйство в последние годы показывало прекрасный рост. Во многом благодаря именно его успехам российская экономика выдержала все свалившиеся на нее проблемы – и санкции, и обвал нефтяных цен. Однако август стал точкой отсчета новой реальности – АПК ушел в минус. Что вернет его на путь роста? Подробности...
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Должен ли был Асад извиниться перед Путиным

Владимир Путин и Башар Асад за последние три года встречались пять разФото: Kremlin Pool/Zuma/ТАСС
Соболезнования по поводу гибели российского Ил-20 немедленно выразили даже западные страны, а вот президент Сирии с этим явно не торопился. Стоит ли упрекать в этом Башара Асада, нужно ли требовать от него еще и извинений – и есть ли тайный смысл в ответной реакции Москвы? Подробности...
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Кто стоит за межнациональным конфликтом в Кабардино-Балкарии

Многие наблюдатели сходятся во мнении, что беспорядки в Кабардино-Балкарии стали результатом действий провокаторовФото: кадр из видео
В Кабардино-Балкарии произошел самый крупный межнациональный конфликт за последние годы. Порядок удалось навести с помощью бойцов Росгвардии и стрельбы в воздух. Поводом для беспорядков стала 310-летняя годовщина победы в Канжальской битве, взгляды на которую у кабардинцев и балкарцев разнятся. Как и кем были спровоцированы волнения? Подробности...
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Украина встала на путь тотального геноцида русского языка

Украинская интеллигенция называет русский «языком попсы и блатняка»Фото: Константин Чалабов/РИА Новости
Львовский областной совет принял решение о моратории на «публичное использование русскоязычного культурного продукта» на территории региона. То есть на Львовщине теперь официально нельзя петь по-русски или читать вслух русские стихи. Инициатива вызвала недоумение даже у националистов. Но удивляться тут нечему – и вот почему.  Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Меркель больше не канцлер всех немцев

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Единственный политик из всех немецких – глава политического сыска Ганс-Георг Маасен – посмел публично усомниться в правдивости мадам Меркель. И понеслось. Если вы думаете про поздний брежневизм, то я про ранний сталинизм. Подробности...

Государством тоже надо уметь пользоваться

Сергей Лукьяненко, писатель
Поскольку выборы мэра завершились, надеюсь, меня не станут упрекать, что я «топлю за Собянина». Нет, в данном случае я «за Егоровну». И за то, чтобы каждый умел получать от государства все то, что можно получить. В любом возрасте. Подробности...
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Скандал в Приморье пошел на пользу и обществу, и государству

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Государство за последние годы затратило колоссальные усилия на очищение репутации отечественной избирательной системы. В результате в обществе стало складываться новое восприятие российских выборов. Подробности...
Обсуждение: 40 комментариев
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      Во время посещения парка «Патриот» в подмосковной Кубинке президент России пострелял из винтовки СВЧ-308 с расстояния 600 метров. Как сообщается, стрельба оказалась удачной – по большей части мишень была поражена
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      В США состоялся финал конкурса красоты «Мисс Америка 2019», который впервые проводился по новым правилам. Организаторы конкурса заявили, что отказываются от традиционного дефиле в купальниках, так как больше не оценивают внешность участниц и привычные стандарты красоты больше не имеют значения
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        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
        • При угрозе моей жизни

        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

        Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?
        • Да, полностью

        • Скорее да, хотя некоторые детали их рассказа вызывают у меня сомнения

        • Не верю

        Спровоцирует ли провозглашение автокефалии новый виток гражданского противостояния на Украине?
        • Разразится религиозная война

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          Должен ли был Асад извиниться перед Путиным

          Владимир Путин и Башар Асад за последние три года встречались пять раз   21 сентября 2018, 08:16
          Фото: Kremlin Pool/Zuma/ТАСС
          Текст: Петр Акопов

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          Соболезнования по поводу гибели российского Ил-20 немедленно выразили даже западные страны, а вот президент Сирии с этим явно не торопился. Стоит ли упрекать в этом Башара Асада, нужно ли требовать от него еще и извинений – и есть ли тайный смысл в ответной реакции Москвы?

          «Асад так и не позвонил Путину извиниться за 15 убитых россиян» – такие заголовки появлялись в среду не только в израильской и украинской прессе, но и на российских сайтах. Вот Нетаньяху в первый же день позвонил Путину с соболезнованиями, даже Трамп на второй день высказал их – а Асад даже не извинился.

          Но, во-первых, за что, собственно, должен был извиняться сирийский президент? За то, что расчет сирийской ПВО, отбивая налет израильской авиации, случайно попал в российский Ил-20?

          Но Россия 18 сентября сразу же резко осудила Израиль за провокационные действия, приведшие к трагедии. Как заявило Минобороны РФ, израильские самолеты сознательно «прикрылись» российским, рассчитывая, что из-за этого сирийцы не будут препятствовать их атаке.

          Израиль отказывается признавать свою вину, сваливая ее на сирийцев. Требовать от жертвы агрессии и союзника по оружию – то есть Сирии – извиняться за то, в чем виноват агрессор, как минимум странно. Но противников как России, так и российской операции в Сирии и российско-сирийского сотрудничества это не остановило. Они устроили пиар-шоу вокруг того, что «сирийцы даже не высказали соболезнования Москве».

          А во-вторых, на самом деле сирийцы в первый же день высказывали соболезнования России.

          Сначала постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари на заседании Совбеза ООН выразил «искренние соболезнования другу и коллеге, послу Российской Федерации в связи с гибелью людей в результате израильской агрессии против города Латака». В тот же день находившийся с визитом в Москве верховный муфтий Сирии Ахмад Хассун выразил свои глубокие соболезнования патриарху Кириллу. Но сообщений о соболезнованиях Асада не было в первый день после катастрофы 18 сентября.

          А 19 сентября пресс-секретаря президента России спросили о том, разговаривали ли Путин и Асад после гибели Ил-20. Ответ Дмитрия Пескова – «нет» – определенные СМИ начали трактовать как недовольство Москвы Дамаском. Точно так же подавались и его слова «телеграмма получена», сказанные им на следующий день в ответ на вопрос о получении послания сирийского президента.

          Действительно, вечером в среду 19-го сирийское агентство САНА опубликовало текст телеграммы, отправленной из Дамаска в Кремль:

          «От имени сирийского народа я направляю искренние соболезнования дружескому русскому народу в связи с крушением Ил-20 в Средиземном море, которое привело к героической гибели российских военных, выполнявших миссию по борьбе с терроризмом в Сирии.

          Крушение российского самолета стало результатом заносчивых действий и разгула Израиля, использовавшего грязные методы для достижения низменных целей и осуществления агрессии в регионе.

          Мы абсолютно уверены, что трагедии, подобные этой, не остановят нас и вас продолжать борьбу с терроризмом, в которой проливается кровь наших и ваших военных, последними жертвами которого стали погибшие в крушении Ил-20.

          Выражаю глубочайшие соболезнования и сочувствие президенту Путину, семьям погибших героев и дружественному российскому народу».

          Есть ли какой-то тайный смысл в том, что телеграмма была послана не сразу, а Асад не звонил Путину? Конечно, нет. Сирийский президент живет в условиях войны, он находится в постоянном контакте с нашими дипломатами и военными, и нет сомнений, что сразу после трагедии сирийцы выражали соболезнования российским представителям. А необходимости в срочном звонке Асада Путину просто не было – никто из российских руководителей не обвинял сирийцев в произошедшем. Они защищали свою страну.

          Россия помогает Асаду в восстановлении контроля над Сирией в гражданской войне, но она не может защищать границы Сирии от Турции или Израиля, желающих воспользоваться слабостью сирийских властей для решения своих проблем. В случае с Израилем это вопрос его отношений с ливанской «Хезболлой» и Ираном. Россия укрепляет сирийскую армию – и понятно, что со временем та сможет самостоятельно отвечать на удары по своей территории.

          Есть ли проблемы и спорные вопросы между Сирией и Россией? Конечно, есть – как и в отношениях любых стран. Но сейчас мы воюем бок о бок на сирийской земле, и на этом фоне любые спорные темы уходят даже не на второй, а на десятый план. Как минимум до того момента, как в Сирии после семи лет войны установится мир. До этого все попытки сыграть на наших противоречиях, реальных или мнимых, не могут рассматриваться иначе как сознательная провокация, как спецоперация в рамках геополитической войны против России.

          Путин и Асад встречались за эти три года всего пять раз (по крайней мере, о стольких встречах было объявлено официально). Об их личных взаимоотношениях ничего не известно, но кровь, пролитая вместе русскими и сирийцами, не может не сближать не только наши народы, но и двух президентов.

          На них обоих вылиты ушаты грязи и лжи. Пожалуй, трудно найти в современном мире двух других так сильно демонизированных Западом лидеров. Поэтому так нелепы и позорны попытки придумать «непонимание» и «недоверие» между ними, используя как повод русские жертвы в сирийской войне.


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