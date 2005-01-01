Асад не позвонил Путину после инцидента с Ил-20

Президент России Владимир Путин не контактировал с главой Сирии Башаром Асадом после крушения самолета Ил-20, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет. Вы, наверно, из Дамаска слышали официальное заявление», – цитирует РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о том, звонил ли Асад Путину в связи с инцидентом.

Он отметил, что ему неизвестно, предоставляла ли сирийская армия какие-либо данные по ситуации.

«Это лучше уточнить в Министерстве обороны», – посоветовал он.

Песков также сообщил, что Владимир Путин руководствуется информацией Минобороны и Генштаба России по инциденту с крушением Ил-20, передает ТАСС.

«Абсолютно поминутной и посекундной электронной информацией о всех полетах, которые там осуществлялись, в первую очередь – о полете нашего самолета, обладают наши Министерство обороны и Генеральный штаб. Именно этой информацией руководствуется президент России», – сказал он.

Песков также отметил, что обещанные Израилем данные по инциденту еще не поступили. «Пока они еще не поступили. Наши эксперты, безусловно, будут их изучать», – сказал он.

Ранее СМИ опубликовали имена российских военнослужащих, погибших при крушении самолета Ил-20 в Сирии.

Во вторник Владимир Путин в телефонном разговоре с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху заявлял, что в инциденте с Ил-20 не соблюдались российско-израильские договоренности о предотвращении опасных инцидентов. Он согласился на предложение Нетаньяху прислать в Москву подробную информацию о действиях израильской авиации над сирийской территорией.

Ранее Минобороны обвинило Израиль в том, что его самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию в районе сирийской Латакии, из-за чего российский самолет Ил-20 с 15 военными на борту был сбит ракетой комплекса С-200 ПВО сирийской правительственной армии.