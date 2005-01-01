Опубликован список погибших при крушении Ил-20 в Сирии

Имена российских военнослужащих, погибших при крушении самолета в Сирии, опубликовали СМИ.

Список погибших российских военнослужащих опубликован каналом «Рен-ТВ».

1. Сергей Гаврютин

2. Константин Назаров

3. Александр Вечернин

4. Тимофей Баранов

5. Павел Ткаченко

6. Александр Бурлака

7. Григорий Зиновьев

8. Денис Гордов

9. Роман Долматов

10. Виктор Квасенков

11. Алексей Седунов

12. Владимир Яковлев

13. Алексей Арзуманов

14. Андрей Сергеенков

В опубликованном списке значится 14 имен и фамилий. Между тем ранее сообщалось, что на борту российского самолета Ил-20, который был сбит сирийскими ПВО, находилось 15 военнослужащих. О причинах расходений в цифрах списков телеканал «Рен-ТВ» не сообщает.

Напомним, российское Минобороны обвинило Израиль в том, что его пилоты преднамеренно создали опасную ситуацию, которая и стала причиной трагедии. Глава ведомства Сергей Шойгу уведомил израильского коллегу Авигдора Либермана о возможном ответе.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала ситуацию со сбитым российским самолетом-разведчиком.