Виноват ли Израиль в гибели российского самолета

Одни считают, что коварные израильские летчики специально прикрылись российским Ил-20 как щитом. Сами израильтяне утверждают, что их самолетов и вовсе не было в данном месте тогда, когда ПВО Сирии открыла стрельбу. Так виноваты ли ВВС еврейского государства в гибели российских военных, и если да, то насколько?

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выразил президенту Владимиру Путину соболезнования в связи с гибелью россиян при крушении Ил-20. В ответ Путин дал понять, что не верит в личную виновность Нетаньяху в этой истории. Словно бы утешая собеседника, Путин сказал: инцидент произошел в результате «цепи трагических случайностей».

Нетаньяху пообещал предоставить России всю информацию по инциденту, и даже велел ее лично привезти командующему ВВС генералу-майору Амикаму Норкину. Такое впечатление, что израильский лидер пытается наказать собственного генерала чужими руками. Заставляет его лично оправдываться перед министром обороны Сергеем Шойгу.

Шойгу уже прямо заявил: израильские пилоты специально и целенаправленно прикрылись российским самолетом. Как заложником. Так какова же степень вины Израиля в ситуации, когда этот заложник погиб?

Какие основания у Израиля обвинять во всем Сирию?

Израиль возлагает ответственность за «случайный инцидент» на сирийскую ПВО, а также на Иран и проиранскую «Хезболлу». Утверждается: целью F-16 были некие объекты в Латакии, на которых по заказу Ирана производилось оружие массового поражения для «Хезболлы». О присутствии же российского Ил-20 в этом районе Израиль, мол, был не в курсе.

Однако в это трудно поверить. Ил-20 – самолет-разведчик. Его задача – часами висеть в воздухе и осматривать большую территорию. Израильские военные не могли не знать: российский разведчик в одно и то же время улетает на задание и через несколько часов возвращается на базу. Ил-20 всегда набирает высоту, уходя в сторону моря, и всегда заходит на посадку тоже со стороны моря – в целях безопасности от возможных пусков ПЗРК. Тем не менее, F-16 прилетели атаковать «объекты «Хезболлы» именно в момент посадки Ил-20.

Почему у Ил-20 не было истребителя сопровождения?

Такие самолеты обычно не сопровождают, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Центра анализа стратегий и технологий Василий Кашин.

«Машина крайне тихоходная, с ней истребителю нелегко»,

– пояснил военный эксперт.

Но возможно и другое объяснение – данный район вовсе не патрулировался российской истребительной авиацией. «Для постоянного патрулирования в воздухе нужно резко увеличить количество сил на базе Хмеймим, – говорит Кашин. – Фактически их пришлось бы удвоить».

Есть и третья версия: раньше полеты разведчика сопровождали истребители Су-30. Но после договоренностей с Турцией о разграничении зон ответственности это сопровождение было снято. Правда, подтверждений этой версии в открытых источниках нет. После инцидента с гибелью бомбардировщика Су-24 в 2015 году Генштаб сообщил: истребители будут сопровождать наши самолеты, но только те, которые относятся к ударной авиации. Ил-20 к ней не относится.

На сирийском С-200 не было системы «свой – чужой»? Если была, почему не сработала?

Во-первых, эта система, хотя и резко снижает вероятность дружественного огня, полностью ее не исключает. Во-вторых, система могла сработать неправильно. Например, если израильтяне применяли средства радиоэлектронной борьбы. В-третьих, даже если система сработала, надо учитывать: она не запрещает пуск, а просто подает сигнал, что вы нацелились не туда. «Расчет комплекса в ситуации стресса, естественного, если имел место довольно серьезный налет, мог проигнорировать данные этой системы», – полагает Кашин.

Отметим, что на неадекватность сирийских зенитчиков ссылается Израиль: по версии Тель-Авива, С-200 вел беспорядочный и неточный огонь. При этом – запоздалый. Если это версия соответствует действительности – Израиль не виноват. Но так ли это на самом деле?

Действительно ли израильские F-16 находились в воздухе рядом с Ил-20?

Это ключевой вопрос. ПВО Сирии открыли огонь не по российскому, а по израильским самолетам. Вот только Израиль утверждает, что в тот момент, когда ракета комплекса С-200 попала в Ил-20, F-16 давно покинули этот район и уже были в воздушном пространстве Израиля. Иначе говоря, налицо чистая ошибка ПВО Сирии.

Попробуем разобраться.

Расстояние между Латакией и границей Израиля – около 280 километров. Крейсерская скорость F-16 – 1140 км/ч, на сверхзвуковую скорость истребитель переходит редко. Но по версии Израиля выходит, что С-200 выпустил ракеты через несколько десятков минут после того, как F-16 покинули место действия. Это выглядит, прямо скажем, не очень убедительно. С-200 в «базовой комплектации» оборудован радиолокатором подсвета цели (РПЦ) с дальностью обнаружения примерно в 400 километров.

Может быть, израильские самолеты и успели быстро ретироваться, но с предупреждением о возможной атаке они, в любом случае, запоздали.

Что было не так с израильским предупреждением?

В Минобороны России подчеркнули: Израиль предупредил нас о военной операции в Латакии менее чем за одну минуту до ее осуществления. Владимир Путин во время разговора с Нетаньяху прямо обвинил израильских генералов в несоблюдении договоренностей по предотвращению опасных инцидентов.

Эти договоренности никогда не публиковались. Но точно известно: в мае Израиль «по установленным каналам связи» задолго предупредил Россию перед ударом в Сирии по иранским силам. Надо признать – за три года российской операции в Сирии инцидент с Ил-20 – первый случай. Хочется надеяться, что последний.

Кто конкретно несет ответственность?

За действия тех офицеров, которые приняли решение о вылете F-16 именно в момент дежурства Ил-20, отвечает командование ВВС ЦАХАЛ – главком авиации Амикам Норкин и глава штаба Томер Бар, подчеркнул в комментарии газете ВЗГЛЯД экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми.

«Безответственность этого решения об атаке проявлялась, во-первых, в том, что операция проводилась в непосредственной близости от расположения российских военных. Во-вторых, не учли, что в это время в воздухе находился российский самолет-разведчик», – уверен собеседник.

Но есть и вина политиков, добавил Кедми: то, что в принципе разрешили военным действовать в непосредственной близости от российской базы. «Это обычная израильская безалаберность, халатность и безответственность. Такое у нас случается, к сожалению, слишком часто», – возмущается собеседник.

От себя добавим – понятно, что Израилю выгодно списать все на «простое разгильдяйство». Впрочем, странное для одной из самых боеспособных армий Ближнего Востока. Можно допустить, что действительно имел место «эксцесс исполнителя» – но осознанный. Предположим, некоему офицеру штаба ВВС среднего звена (скажем, в звании полковника) пришло в голову «прикрыть» атаку F-16 российским самолетом. Расчет логичен – в такой ситуации ПВО Сирии вряд ли будет стрелять. Такую тактику ВВС Израиля использовали и ранее, например при ударах по Ираку при Саддаме Хусейне. Так что, почему бы не повторить? Это может объяснять и странно запоздавшее предупреждение.

Накажут ли хотя бы виновников?

«У нас редко наказывают, – отмечает Кедми. – Могу привести один из самых вопиющих примеров: из-за серии ошибок израильские самолеты и торпедные катера обстреляли разведывательное судно ВМФ США во время Шестидневной войны. Тогда погибли более 60 американских моряков». Произошла ошибка – из-за той же безалаберности корабль приняли за египетский. Наказаний за этот инцидент не последовало, отметил Кедми.

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Аналогичным образом, вряд ли будут наказаны и те, кто принимал решение по атаке F-16, полагает собеседник. «В этом мы сильно отличаемся от японцев – у них принято принимать на себя ответственность, у нас нет», – заметил Кедми.

Добавим, что в упомянутом Кедми случае времен Шестидневной войны речь шла о ближайших союзниках Израиля, к каковым отнюдь не относится Россия.

Как инцидент скажется на отношениях Израиля и России?

«Атмосфера достаточно напряжена, звучат высказывания в том числе крайнего толка. Но тема будет спускаться на тормозах», – предрекает в интервью газете ВЗГЛЯД бывший посол Израиля в Москве Цви Маген.

По мнению бывшего посла, ссора невыгодна ни одной из сторон. Он напомнил, что Израиль уже третий год оповещает Россию о возможности нанесения ударов по объектам в Сирии. «До сих пор инцидентов не было, хотя около 200 ударов нанесено за последние полтора года», – подчеркивает Маген.

При этом не следует забывать и предупреждения Шойгу: действия Тель-Авива не останутся без реакции. В соцсетях уже звучат предположения о возможной «ответке» – от введения санкций против Израиля до поставок более совершенных средств ПВО Сирии, например С-300.