Виноват ли Израиль в гибели российского самолета

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18 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 21:54  |  vz.ru
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Почему Россия медлит с отказом от доллара

Американская валюта медленно, но сдувается в международных расчетахФото: Ohde/face to face/Global Look Press
Чтобы ускорить процесс дедолларизации российской экономики, России надо активнее торговать в рублях, евро и юанях, считает глава ВТБ Андрей Костин. План избавления от американской валюты давно известен, однако исполнить его все никак не получается. Начать отказываться от доллара при продаже нефти и газа придется себе в убыток. Пойдет ли Россия на это ради более глобальной цели? Подробности...
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Почему российский Ил-20 попал под удар сирийской С-200

Российский Ил-20 стал жертвой «змеиных уловок» со стороны ИзраиляФото: RT на русском/Youtube
После почти 12-часовой паузы Минобороны РФ возложило вину за уничтожение российского самолета РЭБ в Сирии на Израиль. Именно маневры израильских F-16 привели к попаданию ракеты сирийских комплексов ПВО по Ил-20 с 15 военнослужащими. Каким образом израильские летчики подставили российский самолет под удар и какие последствия может вызвать эта трагедия? Подробности...
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ВМФ предлагают проект ущербного авианосца

Модель «Шторм-КМ» на стенде Крыловского центра на МВТФ «Армия-2018»Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» в ближайшие три года не сможет выходить в море. На прошедших выходных он встал в док на ремонт. Это событие делает еще более актуальным обсуждение того, какой именно корабль мог бы прийти «Кузнецову» на смену. Удивительно, что крайне нелепую идею по этому поводу озвучил авторитетный научный центр. Подробности...
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Германия опять раскалывается на ГДР и ФРГ

«Осси» помнят о том, что объединение Германии стало катастрофой для социальной сферы ГДРФото: AP/ТАСС
Германия кажется сильной, монолитной страной, только если смотреть на нее со стороны. Культурное и экономическое разделение на ГДР и ФРГ никуда не делось, потихоньку оформилось и политическое: пока «весси» поддерживают Меркель, «осси» выбирают «АдГ». А в последние годы старое противостояние Запада и Востока получило новый импульс – и становится острее с каждым днем. Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Почему Ил-20 не прикрывался нашими истребителями?

Виктор Алкснис, политический деятель
Сегодня Минобороны РФ рассказывает нам сказки о том, что израильские истребители прикрывались Ил-20, атакуя Латакию, и поэтому сирийцы сбили наш самолет. А почему же не осуществлялся контроль воздушного пространства над Средиземным морем? Подробности...
Обсуждение: 34 комментария

Око за око, зуб за зуб!

Виталий Третьяков, главный редактор журнала «Политический класс»
Обман и подлость – исторически традиционные составляющие политики. Но до сих пор казалось, что у западных военных-то есть какая-то честь. Оказывается, у израильских военных ее нет. Подробности...
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Мы имеем дело с предельно циничными упырями

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Накопали про «Боинг»? Ну вот вам. Получите асимметричный ответ. CNN тут же делает вброс, что наш самолет сбит сирийцами по ошибке. Ну да, ну да. Все случайно. Подробности...
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      В США состоялся финал конкурса красоты «Мисс Америка 2019», который впервые проводился по новым правилам. Организаторы конкурса заявили, что отказываются от традиционного дефиле в купальниках, так как больше не оценивают внешность участниц и привычные стандарты красоты больше не имеют значения
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      Обсуждение: 26 комментариев

      День города в Москве превратился в большой фестиваль

      Москвичи и гости столицы в субботу начали отмечать 871-летие столицы. Тысячи людей приняли участие в праздничных гуляниях, которые продлятся два дня. День города совпал с открытием театрального сезона, что отразилось на тематике многих мероприятий
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        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
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        • Скорее да, хотя некоторые детали их рассказа вызывают у меня сомнения

        • Не верю

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          Виноват ли Израиль в гибели российского самолета

          Главком ВВС Израиля Норкин теперь будет лично оправдываться перед Шойгу   18 сентября 2018, 21:25
          Фото: Israel Defense Forces/Youtube
          Текст: Михаил Мошкин,
          Олег Москвин

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          Одни считают, что коварные израильские летчики специально прикрылись российским Ил-20 как щитом. Сами израильтяне утверждают, что их самолетов и вовсе не было в данном месте тогда, когда ПВО Сирии открыла стрельбу. Так виноваты ли ВВС еврейского государства в гибели российских военных, и если да, то насколько?

          Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выразил президенту Владимиру Путину соболезнования в связи с гибелью россиян при крушении Ил-20. В ответ Путин дал понять, что не верит в личную виновность Нетаньяху в этой истории. Словно бы утешая собеседника, Путин сказал: инцидент произошел в результате «цепи трагических случайностей».

          Нетаньяху пообещал предоставить России всю информацию по инциденту, и даже велел ее лично привезти командующему ВВС генералу-майору Амикаму Норкину. Такое впечатление, что израильский лидер пытается наказать собственного генерала чужими руками. Заставляет его лично оправдываться перед министром обороны Сергеем Шойгу.

          Шойгу уже прямо заявил: израильские пилоты специально и целенаправленно прикрылись российским самолетом. Как заложником. Так какова же степень вины Израиля в ситуации, когда этот заложник погиб?

          Какие основания у Израиля обвинять во всем Сирию?

          Израиль возлагает ответственность за «случайный инцидент» на сирийскую ПВО, а также на Иран и проиранскую «Хезболлу». Утверждается: целью F-16 были некие объекты в Латакии, на которых по заказу Ирана производилось оружие массового поражения для «Хезболлы». О присутствии же российского Ил-20 в этом районе Израиль, мол, был не в курсе.

          Однако в это трудно поверить. Ил-20 – самолет-разведчик. Его задача – часами висеть в воздухе и осматривать большую территорию. Израильские военные не могли не знать: российский разведчик в одно и то же время улетает на задание и через несколько часов возвращается на базу. Ил-20 всегда набирает высоту, уходя в сторону моря, и всегда заходит на посадку тоже со стороны моря – в целях безопасности от возможных пусков ПЗРК. Тем не менее, F-16 прилетели атаковать «объекты «Хезболлы» именно в момент посадки Ил-20.

          Почему у Ил-20 не было истребителя сопровождения?

          Такие самолеты обычно не сопровождают, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Центра анализа стратегий и технологий Василий Кашин.

          «Машина крайне тихоходная, с ней истребителю нелегко»,

          – пояснил военный эксперт.

          Но возможно и другое объяснение – данный район вовсе не патрулировался российской истребительной авиацией. «Для постоянного патрулирования в воздухе нужно резко увеличить количество сил на базе Хмеймим, – говорит Кашин. – Фактически их пришлось бы удвоить».

          Есть и третья версия: раньше полеты разведчика сопровождали истребители Су-30. Но после договоренностей с Турцией о разграничении зон ответственности это сопровождение было снято. Правда, подтверждений этой версии в открытых источниках нет. После инцидента с гибелью бомбардировщика Су-24 в 2015 году Генштаб сообщил: истребители будут сопровождать наши самолеты, но только те, которые относятся к ударной авиации. Ил-20 к ней не относится.

          На сирийском С-200 не было системы «свой – чужой»? Если была, почему не сработала?

          Во-первых, эта система, хотя и резко снижает вероятность дружественного огня, полностью ее не исключает. Во-вторых, система могла сработать неправильно. Например, если израильтяне применяли средства радиоэлектронной борьбы. В-третьих, даже если система сработала, надо учитывать: она не запрещает пуск, а просто подает сигнал, что вы нацелились не туда. «Расчет комплекса в ситуации стресса, естественного, если имел место довольно серьезный налет, мог проигнорировать данные этой системы», – полагает Кашин.

          Отметим, что на неадекватность сирийских зенитчиков ссылается Израиль: по версии Тель-Авива, С-200 вел беспорядочный и неточный огонь. При этом – запоздалый. Если это версия соответствует действительности – Израиль не виноват. Но так ли это на самом деле?

          Действительно ли израильские F-16 находились в воздухе рядом с Ил-20?

          Это ключевой вопрос. ПВО Сирии открыли огонь не по российскому, а по израильским самолетам. Вот только Израиль утверждает, что в тот момент, когда ракета комплекса С-200 попала в Ил-20, F-16 давно покинули этот район и уже были в воздушном пространстве Израиля. Иначе говоря, налицо чистая ошибка ПВО Сирии.

          Попробуем разобраться.

          Расстояние между Латакией и границей Израиля – около 280 километров. Крейсерская скорость F-16 – 1140 км/ч, на сверхзвуковую скорость истребитель переходит редко. Но по версии Израиля выходит, что С-200 выпустил ракеты через несколько десятков минут после того, как F-16 покинули место действия. Это выглядит, прямо скажем, не очень убедительно. С-200 в «базовой комплектации» оборудован радиолокатором подсвета цели (РПЦ) с дальностью обнаружения примерно в 400 километров.

          Может быть, израильские самолеты и успели быстро ретироваться, но с предупреждением о возможной атаке они, в любом случае, запоздали.

          Что было не так с израильским предупреждением?

          В Минобороны России подчеркнули: Израиль предупредил нас о военной операции в Латакии менее чем за одну минуту до ее осуществления. Владимир Путин во время разговора с Нетаньяху прямо обвинил израильских генералов в несоблюдении договоренностей по предотвращению опасных инцидентов.

          Эти договоренности никогда не публиковались. Но точно известно: в мае Израиль «по установленным каналам связи» задолго предупредил Россию перед ударом в Сирии по иранским силам. Надо признать – за три года российской операции в Сирии инцидент с Ил-20 – первый случай. Хочется надеяться, что последний.

          Кто конкретно несет ответственность?

          За действия тех офицеров, которые приняли решение о вылете F-16 именно в момент дежурства Ил-20, отвечает командование ВВС ЦАХАЛ – главком авиации Амикам Норкин и глава штаба Томер Бар, подчеркнул в комментарии газете ВЗГЛЯД экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми.

          «Безответственность этого решения об атаке проявлялась, во-первых, в том, что операция проводилась в непосредственной близости от расположения российских военных. Во-вторых, не учли, что в это время в воздухе находился российский самолет-разведчик», – уверен собеседник.

          Но есть и вина политиков, добавил Кедми: то, что в принципе разрешили военным действовать в непосредственной близости от российской базы. «Это обычная израильская безалаберность, халатность и безответственность. Такое у нас случается, к сожалению, слишком часто», – возмущается собеседник.

          От себя добавим – понятно, что Израилю выгодно списать все на «простое разгильдяйство». Впрочем, странное для одной из самых боеспособных армий Ближнего Востока. Можно допустить, что действительно имел место «эксцесс исполнителя» – но осознанный. Предположим, некоему офицеру штаба ВВС среднего звена (скажем, в звании полковника) пришло в голову «прикрыть» атаку F-16 российским самолетом. Расчет логичен – в такой ситуации ПВО Сирии вряд ли будет стрелять. Такую тактику ВВС Израиля использовали и ранее, например при ударах по Ираку при Саддаме Хусейне. Так что, почему бы не повторить? Это может объяснять и странно запоздавшее предупреждение.

          Накажут ли хотя бы виновников?

          «У нас редко наказывают, – отмечает Кедми. – Могу привести один из самых вопиющих примеров: из-за серии ошибок израильские самолеты и торпедные катера обстреляли разведывательное судно ВМФ США во время Шестидневной войны. Тогда погибли более 60 американских моряков». Произошла ошибка – из-за той же безалаберности корабль приняли за египетский. Наказаний за этот инцидент не последовало, отметил Кедми.

          Аналогичным образом, вряд ли будут наказаны и те, кто принимал решение по атаке F-16, полагает собеседник. «В этом мы сильно отличаемся от японцев – у них принято принимать на себя ответственность, у нас нет», – заметил Кедми.

          Добавим, что в упомянутом Кедми случае времен Шестидневной войны речь шла о ближайших союзниках Израиля, к каковым отнюдь не относится Россия.

          Как инцидент скажется на отношениях Израиля и России?

          «Атмосфера достаточно напряжена, звучат высказывания в том числе крайнего толка. Но тема будет спускаться на тормозах», – предрекает в интервью газете ВЗГЛЯД бывший посол Израиля в Москве Цви Маген.

          По мнению бывшего посла, ссора невыгодна ни одной из сторон. Он напомнил, что Израиль уже третий год оповещает Россию о возможности нанесения ударов по объектам в Сирии. «До сих пор инцидентов не было, хотя около 200 ударов нанесено за последние полтора года», – подчеркивает Маген.

          При этом не следует забывать и предупреждения Шойгу: действия Тель-Авива не останутся без реакции. В соцсетях уже звучат предположения о возможной «ответке» – от введения санкций против Израиля до поставок более совершенных средств ПВО Сирии, например С-300.



           
           
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