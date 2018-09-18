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18 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 15:03  |  vz.ru
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Почему Россия медлит с отказом от доллара

Американская валюта медленно, но сдувается в международных расчетахФото: Ohde/face to face/Global Look Press
Чтобы ускорить процесс дедолларизации российской экономики, России надо активнее торговать в рублях, евро и юанях, считает глава ВТБ Андрей Костин. План избавления от американской валюты давно известен, однако исполнить его все никак не получается. Начать отказываться от доллара при продаже нефти и газа придется себе в убыток. Пойдет ли Россия на это ради более глобальной цели? Подробности...
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Почему российский Ил-20 попал под удар сирийской С-200

Российский Ил-20 стал жертвой «змеиных уловок» со стороны ИзраиляФото: RT на русском/Youtube
После почти 12-часовой паузы Минобороны РФ возложило вину за уничтожение российского самолета РЭБ в Сирии на Израиль. Именно маневры израильских F-16 привели к попаданию ракеты сирийских комплексов ПВО по Ил-20 с 15 военнослужащими. Каким образом израильские летчики подставили российский самолет под удар и какие последствия может вызвать эта трагедия? Подробности...
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ВМФ предлагают проект ущербного авианосца

Модель «Шторм-КМ» на стенде Крыловского центра на МВТФ «Армия-2018»Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» в ближайшие три года не сможет выходить в море. На прошедших выходных он встал в док на ремонт. Это событие делает еще более актуальным обсуждение того, какой именно корабль мог бы прийти «Кузнецову» на смену. Удивительно, что крайне нелепую идею по этому поводу озвучил авторитетный научный центр. Подробности...
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Германия опять раскалывается на ГДР и ФРГ

«Осси» помнят о том, что объединение Германии стало катастрофой для социальной сферы ГДРФото: AP/ТАСС
Германия кажется сильной, монолитной страной, только если смотреть на нее со стороны. Культурное и экономическое разделение на ГДР и ФРГ никуда не делось, потихоньку оформилось и политическое: пока «весси» поддерживают Меркель, «осси» выбирают «АдГ». А в последние годы старое противостояние Запада и Востока получило новый импульс – и становится острее с каждым днем. Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Почему Ил-20 не прикрывался нашими истребителями?

Виктор Алкснис, политический деятель
Сегодня Минобороны РФ рассказывает нам сказки о том, что израильские истребители прикрывались Ил-20, атакуя Латакию и поэтому сирийцы сбили наш самолет. А почему же не осуществлялся контроль воздушного пространства над Средиземным морем? Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Око за око, зуб за зуб!

Виталий Третьяков, главный редактор журнала «Политический класс»
Обман и подлость – исторически традиционные составляющие политики. Но до сих пор казалось, что у западных военных-то есть какая-то честь. Оказывается, у израильских военных ее нет. Подробности...

Мы имеем дело с предельно циничными упырями

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Накопали про «Боинг»? Ну вот вам. Получите асимметричный ответ. CNN тут же делает вброс, что наш самолет сбит сирийцами по ошибке. Ну да, ну да. Все случайно. Подробности...
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      День города в Москве превратился в большой фестиваль

      Москвичи и гости столицы в субботу начали отмечать 871-летие столицы. Тысячи людей приняли участие в праздничных гуляниях, которые продлятся два дня. День города совпал с открытием театрального сезона, что отразилось на тематике многих мероприятий
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        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
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          Почему российский Ил-20 попал под удар сирийской С-200

          Российский Ил-20 стал жертвой «змеиных уловок» со стороны Израиля   18 сентября 2018, 14:34
          Фото: RT на русском/Youtube
          Текст: Андрей Резчиков,
          Алексей Нечаев,
          Никита Коваленко

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          После почти 12-часовой паузы Минобороны РФ возложило вину за уничтожение российского самолета РЭБ в Сирии на Израиль. Именно маневры израильских F-16 привели к попаданию ракеты сирийских комплексов ПВО по Ил-20 с 15 военнослужащими. Каким образом израильские летчики подставили российский самолет под удар и какие последствия может вызвать эта трагедия?

          Самолет ВКС России Ил-20 над Сирией был сбит средствами ПВО САР по вине Израиля, сообщили в Минобороны РФ. «В результате безответственных действий израильских военных погибли 15 российских военнослужащих», – заявили в ведомстве. Командование российской авиабазы Хмеймим организовало поисково-спасательную операцию.

          Самолет упал в 27 км западнее населенного пункта Баниас в Латакии. Российская авиабаза Хмеймим потеряла связь с ним накануне около 23 часов по мск. Самолет находился над акваторией Средиземного моря у побережья Сирии и возвращался на базу.

          Ил-20 – самолет радиоэлектронной разведки и РЭБ на базе Ил-18, оборудованный РЛС бокового обзора, инфракрасным сканером, оптическими датчиками, системой спутниковой связи для обмена данными в режиме реального времени. По данным СМИ, самолет базировался в Подмосковье на военном аэродроме Кубинка, кроме летчиков и штурманов в его экипаж входили специалисты радиотехнической разведки, а фамилия командира – Засекан или Засикан. Как полагают журналисты, речь может идти о Юрии Засекане, окончившем Барнаульское высшее военное авиационное училище.

          Как сообщили в Минобороны РФ, «17 сентября около 22.00 четыре F-16 ВВС Израиля нанесли удар управляемыми авиационными бомбами по сирийским объектам в районе города Латакия. Заход на цели осуществлялся на малой высоте со стороны Средиземного моря». При этом израильские средства управления авиацией и летчики F-16 не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку с высоты 5 км.

          Сирийская армия ответила на удар огнем систем противовоздушной обороны. «Прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под огонь средств ПВО Сирии. В результате Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше, чем у F-16, был сбит ракетой комплекса С-200», – подчеркнули в военном ведомстве России.

          Сложно сказать, как такое могло произойти, отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД начальник зенитных ракетных войск ВВС РФ с 2000 по 2008 год генерал-лейтенант Александр Горьков. «Эти истребители пристроились к Ил-20, а затем рассыпались, оставили его одного? Взяли в «клещи». Не представляю, как это возможно. Но нужно делать выводы и запрещать одиночные полеты. Теперь надо идти с прикрытием истребителя», – полагает Горьков.

          Как израильтяне могли прикрыться Ил-20, объяснил бывший замглавкома ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев. «Технически зенитно-ракетные комплексы так устроены, что головка самонаведения ракеты ловит более сильный сигнал. У Ил-20 отражающая поверхность гораздо больше, чем у истребителя. Естественно, ракета хватает более сильный сигнал и идет на него», – заявил он «Интерфаксу».

          Что же касается системы распознавания «свой-чужой», эксперт отметил: «Если ВВС Израиля совершали опасные маневры возле нашего Ил-20, израильские самолеты отвечали на сигнал «я чужой», и средства ПВО, запрашивая самолеты, которые находятся в районе нашего самолета, естественно, получали сигнал «чужой». Для средств ПВО Сирии это является нарушением границы и дает право на открытие огня».

          «Представьте размеры F-16, пусть даже их было четыре и Ил-20. Селекция целей по скорости была различной», – заявил газете ВЗГЛЯД заслуженный военный летчик первого класса, участник боевых действий, генерал-майор Владимир Попов. По его словам, у российского самолета в данной ситуации не было возможности уйти от ракетного удара с земли.

          Россия должна провести тщательное расследование трагедии – нужно понять, почему не сработала система «свой-чужой», подчеркнул эксперт. Он не исключил, что план полетов российской авиации не был вовремя доведен до сирийцев и в результате «С-200 сработали по нашему самолету».

          «Элементы взаимодействия при отражении атак с воздуха – это очень сложный процесс. Воздушные цели нужно идентифицировать, понимать, что как действует, знать тактические приемы противника», – объяснил Попов, добавив, что сирийские специалисты ПВО недостаточно натренированы, а после сотни нарушений воздушного пространства со стороны Израиля «находятся в нервозном состоянии, оценка обстановки у них затруднена».

          Александр Горьков также возложил часть ответственности на сирийскую ПВО, назвав ее «дырявой». «Нет единого управления. Кто дал команду на уничтожение? Это для меня удивительно. Сирийцы обычно дисциплинированные люди. Это из рук вон выходящее что-то», – подчеркнул он.

          Напомним, поначалу также были сообщения о пусках ракет с находившегося в данном районе французского фрегата «Овернь», однако в ВС Франции их опровергли. В Пентагоне также отметили, что Вооруженные силы Соединенных Штатов не участвовали в ракетном обстреле сирийской провинции Латакия. При этом телеканал CNN сразу озвучил версию о том, что самолет мог быть сбит сирийской ПВО.

          В армии Сирии отметили, что комментариев по инциденту у них пока нет. Сотрудница пресс-службы Армии обороны Израиля после вопроса о причастности Израиля к пропаже российского военного самолета взяла паузу для консультации с начальством, после чего заявила, что в ведомстве не комментируют «сообщения из-за рубежа». И даже после заявления Минобороны РФ об обстоятельствах гибели Ил-20 израильское посольство отказалось комментировать ситуацию.

          Бывший глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми назвал действия израильских военных непродуманными и непрофессиональными. «Умные люди не попадают в такие ситуации, из которых потом надо выкручиваться», – заявил он газете ВЗГЛЯД. «Сам факт обстрела объектов, находящихся вблизи российских войск или российских баз, является, на мой взгляд, безответственным и непродуманным. И какие бы цели там ни были – они не оправдывают этого неосторожного и непрофессионального обстрела. В таких вещах нужно вначале думать и принимать во внимание все факты, а затем уже действовать», – подчеркнул Кедми.

          Особую странность случившемуся придает то, что между РФ и Израилем еще с 2015 года существуют договоренности по предотвращению инцидентов и существует «горячая линия» для консультаций военных ведомств. Однако, как объяснили в Минобороны РФ, «о планируемой операции Израиль» не предупреждал, а уведомление по «горячей линии» поступило менее чем за одну минуту до удара, что не позволило вывести российский самолет в безопасную зону.

          Как подчеркнул Владимир Попов, «включить систему опознавания и оповещения за минуту до удара было практически невозможно – хотя бы поднять трубку и передать координаты, куда наносится удар». «Такое информационное обеспечение со стороны Израиля уходит в песок. Это такая хитрость, которая граничит с человеческой совестью», – считает он.

          «Со стороны Израиля это змеиная уловка», – считает Попов. По его словам, сами вылеты израильской авиации в тот район, где расположена российская авиабаза, «очень даже провокационные».

          В Минобороны также подчеркнули, что израильские военные «преднамеренно пошли на эту провокацию». Глава ведомства Сергей Шойгу констатировал, что вина за сбитый российский самолет и гибель экипажа полностью лежит на израильской стороне.

          Шойгу напомнил, что Минобороны неоднократно призывало Израиль воздержаться от ударов по Сирии, которые создают угрозу безопасности российских военнослужащих. «Действия израильского военного ведомства не отвечают духу российско-израильского партнерства, и мы оставляем за собой право на дальнейшие ответные шаги», – заявил министр. Свою позицию он уже выразил своему израильскому коллеге Авигдору Либерману. Кроме того, посол Израиля был вызван в российский МИД.

          Исходя из заявлений Минобороны, я ожидаю конкретные шаги, заявил газете ВЗГЛЯД директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

          «Во-первых, это закрытие воздушного пространства для израильских самолетов в небе над Сирией. Во-вторых, это поставки комплексов С-300, которые мы давно обещали сирийцам, но не поставляли по просьбе Нетаньяху»,

          – указал он.

          Эксперт добавил, что обычно израильтяне никогда не извиняются. «Возможно, в данном исключительном случае принесут свои извинения, но я не думаю, что после этого все будет продолжаться по-старому», – заключил Багдасаров.

          Дальнейшее развитие российско-израильских отношений будет зависеть от позиции Израиля, заявил газете ВЗГЛЯД главный редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко. Многое будет зависеть от того, выразит ли Израиль готовность провести расследование и наказать виновных, подтвердит ли свою вину и захочет ли «компенсировать уничтожение самолета и выплатить компенсации семьям погибших летчиков и членов экипажа», объяснил он.


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