Военный летчик назвал действия Израиля в ситуации с гибелью Ил-20 «змеиной уловкой»

«Со стороны Израиля – это змеиная уловка», – заявил газете ВЗГЛЯД заслуженный военный летчик 1-го класса Владимир Попов. Ранее во вторник Минобороны России заявило о том, что вина за крушение российского самолета Ил-20 в Сирии и гибель экипажа в составе 15 человек лежит на израильской стороне.

Заслуженный военный летчик 1-го класса, участник боевых действий, генерал-майор Владимир Попов назвал действия израильской авиации в Сирии провокацией. Он отметил, что сами вылеты израильской авиации в этот район, где расположена российская авиабаза, и недалеко военно-морская база в Тартусе, тоже «очень даже провокационные».

«Представьте размеры F-16, пусть даже их было четыре и Ил-20. Селекция целей по скорости была различной», – сказал Попов газете ВЗГЛЯД, пояснив, что у российского самолета в данной ситуации не было возможности уйти от ракетного удара с земли.

Попов не удивился тому, что инцидент не помогло предотвратить соглашение между Россией и Израилем о военном взаимодействии. Он особо отметил, что Израиль предупредил Россию о нанесении своего удара по Сирии буквально за минуту. По его словам, со стороны Израиля – это была «змеиная уловка».

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, вина за крушение российского самолета Ил-20 в Сирии и гибель экипажа в составе 15 человек лежит на израильской стороне. Об этом министр обороны России Сергей Шойгу заявил по телефону министру обороны Израиля Агвидору Либерману.

«Несмотря на имеющиеся договоренности о предотвращении опасных инцидентов с Израилем, командование российской группировки войск (сил) было оповещено только за одну минуту до нанесения удара израильскими F-16», – сказал он.

Шойгу напомнил, что Минобороны неоднократно призывало Израиль воздержаться от ударов по Сирии, которые создают угрозу безопасности российских военнослужащих.

Ранее во вторник Минобороны России заявляло, что израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию в районе Латакии в Сирии, в результате самолет-разведчик Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200 сирийских ПВО. Армия Израиля и посольство страны в России не стали комментировать инцидент.