У авиабазы Хмеймим пропал с радаров российский военный самолет

Авиабаза Хмеймим в понедельник вечером потеряла связь с экипажем российского самолета Ил-20, находившегося над акваторией Средиземного моря у побережья Сирии во время атаки четырех израильских истребителей F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия, сообщило Минобороны.

В Минобороны уточнили, что российский Ил-20, возвращавшийся на авиабазу Хмеймим, пропал с радаров над акваторией Средиземного моря в 35 километрах от побережья Сирии около 23.00 мск 17 сентября, передает РИА «Новости».

Добавляется, что Ил-20 пропал с радаров управления авиацией в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия.

Кроме того, в это же время российскими радиолокационными средствами контроля воздушного пространства были зафиксированы пуски ракет с находившегося в данном районе французского фрегата «Овернь» («Auvergne»).

Согласно данным российского военного ведомства, на борту Ил-20 находились 14 военнослужащих, их судьба пока неизвестна.

Командование российской авиабазы Хмеймим организовало поисково-спасательную операцию.

Ил-20 (по кодификации НАТО: Coot – «Лысуха») – самолет радиоэлектронной разведки и РЭБ на базе Ил-18, оборудованный РЛС бокового обзора, инфракрасным сканером, оптическими датчиками, системой спутниковой связи для обмена данными в режиме реального времени.

Накануне вечером военные и гражданские объекты в районе города Латакия подверглись ракетному удару. Ряд источников утверждает, что для их отражения Россия впервые применила зенитный комплекс С-400. По поступающим данным, ракетная атака Латакии была осуществлена с моря.

Напомним, осенью 2015 года израильские СМИ сообщали о прибытии на авиабазу Хмеймим двух самолетов Ил-20.