Появились сведения о нанесении ракетного удара по Латакии с моря

По сведениям сирийского военного источника, ракетная атака по портовому городу Латакия была осуществлена с моря.

«Наши ПВО среагировали на вражеские ракеты, запущенные с моря по Латакии, несколько из них сбиты до того, как они достигли целей», – приводит слова источника РИА «Новости».

По данным сирийского телевидения, атаке подверглись промышленные объекты в пригороде Латакии. Информации о погибших или раненых в результате удара пока нет.

В командовании ВС Сирии сообщили, что «сирийским зенитчикам удалось поразить несколько ракет прежде, чем они достигли своей цели», передает ТАСС.

По сведениям правительственной телестанции Al Ekhbariya, на территории комплекса зданий в центре технической промышленности раздалось несколько мощных взрывов. При этом телестанция опровергла переданную оппозиционными источниками информацию о том, что ракетный удар был якобы нанесен по нефтеперерабатывающему заводу в порту Банияс.

Напомним, в понедельник вечером военные и гражданские объекты в районе города Латакия подверглись ракетному удару. Ряд источников утверждает, что для их отражения Россия впервые применила зенитный комплекс С-400.