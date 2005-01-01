Источники: Россия впервые применила в Сирии С-400

Военные и гражданские объекты в районе сирийского портового города Латакия подверглись ракетному удару, передает Сирийское арабское информационное агентство САНА. Ряд источников утверждает, что для их отражения Россия впервые применила зенитный комплекс С-400.

По поступающей информации, сирийской системе ПВО удалось поразить несколько целей, передает ТАСС.

По сведениям телеканала Al Mayadin, атаке подвергся комплекс зданий в центре технической промышленности. Установлено, что в налете принимают участие беспилотники.

По сообщениям местных жителей, атаке подверглись объекты на сирийском побережье в городах Латакия и Тартус, а также в провинции Хама, сообщает Telegram-канал Directorate4.

По информации канала, в Латакии, по предварительным данным, целью был один из сирийских научно-исследовательских центров. Цели в других регионах на данный момент неизвестны. Сирийские системы ПВО сработали, однако о поражении каких-либо целей не сообщается.

Также ряд источников утверждает, что из-за угрозы для российской авиабазы Хмеймим впервые был осуществлен пуск ракеты комплекса С-400, однако никаких подтверждений этому на данный момент нет.

Сирийские СМИ пока не указывают сторону, которая предприняла агрессивное нападение в Латакии.

Напомним, корабли тактической группы НАТО подошли к берегам Сирии.

Ранее в России не исключили возможности нового удара США по Сирии в связи с приближением американской авианосной ударной группировки к берегам САР.