Минобороны обвинило Израиль в поражении Ил-20 средствами ПВО Сирии

Израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию в районе Латакии в Сирии, где пропал российский самолет-разведчик Ил-20 с военными на борту, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Самолет был сбит ракетой комплекса С-200 сирийских ПВО. На борту находились 15 человек, все они погибли.

Конашенков сообщил, что 17 сентября около 22.00 часов четыре F-16 ВВС Израиля нанесли удар управляемыми авиационными бомбами по сирийским объектам в районе города Латакия, передает РИА «Новости».

Заход на цели осуществлялся на малой высоте со стороны Средиземного моря. При этом израильской стороной была преднамеренно создана опасная ситуация «для надводных кораблей и воздушных судов, находящихся в этом районе».

Так, «бомбометание выполнялось недалеко от места нахождения французского фрегата «Оверн» («Auvergne») и в непосредственной близости от заходившего на посадку самолета Ил-20 ВКС России».

Прикрываясь российским Ил-20, израильские летчики подставили его под удар средств ПВО Сирии. В результате самолет, «у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше, чем у F-16», был сбит ракетой комплекса С-200.

Из-за «безответственных действий» Израиля погибли 15 российских военнослужащих, что «абсолютно не отвечает духу российско-израильского партнерства».

В Министерстве обороны расценивают провокационные действия Израиля как враждебные и оставляют за собой право на адекватные ответные действия.

Подчеркивается, что израильские средства управления авиацией и летчики F-16 не могли не увидеть Ил-20.

«Тем не менее, они преднамеренно пошли на эту провокацию», – добавил Конашенков.

Кроме того, Израиль предупредил Россию об операции в Латакии по горячей линии за минуту до удара, что не позволило вывести Ил-20 в безопасную зону.

Поисково-спасательная операция в районе крушения самолета продолжается.

Напомним, в понедельник вечером авиабаза Хмеймим в Сирии потеряла связь с экипажем российского самолета Ил-20, находившегося над акваторией Средиземного моря во время атаки четырех израильских истребителей F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия.

Франция и США опровергли причастность к инциденту. ЦАХАЛ отказывался комментировать происшествие.