Израиль отказался комментировать исчезновение российского военного самолета

Израильские военные отказались комментировать заявление Министерства обороны России о ракетной атаке ВВС Израиля по территории Сирии, во время которой пропал российский самолет радиоэлектронной разведки и РЭБ Ил-20 с 14 военнослужащими на борту.

После прямого вопроса о причастности Израиля к пропаже российского военного самолета сотрудница пресс-службы армии обороны Израиля взяла паузу для консультации с начальством, после чего заявила, что в ведомстве не комментируют «сообщения из-за рубежа», отказавшись от дальнейших комментариев, передает РИА «Новости».

Ранее в Минобороны сообщили, что во время атаки четырех израильских истребителей F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия с радаров пропал российский самолет радиоэлектронной разведки и РЭБ Ил-20, находившегося над акваторией Средиземного моря, в 35 километрах от побережья Сирии.