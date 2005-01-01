Франция заявила о непричастности к инциденту с Ил-20 в Сирии

Вооруженные силы Франции заявили, что не имеют отношения к инциденту с российским самолетом Ил-20, пропавшим с радаров в Сирии.

«Французская армия отрицает какую-либо причастность к этой атаке», – приводи РИА «Новости» слова представителя французской армии, переданные телеканалом France 24.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, по данным Минобороны России, во время атаки четырех израильских истребителей F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия с радаров пропал российский самолет радиоэлектронной разведки и борьбы Ил-20.

В это же время российскими радиолокационными средствами контроля воздушного пространства были зафиксированы пуски ракет с находившегося в данном районе французского фрегата «Овернь».

Ранее в вторник Вооруженные силы США опровергли свою причастность к инциденту. ЦАХАЛ отказался комментировать происшествие.