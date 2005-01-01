Посольство Израиля отказалось отвечать на обвинения Минобороны

Посольство Израиля в России не стало комментировать обвинение Минобороны в создании израильскими самолетами опасной ситуации в районе пропажи российского Ил-20.

«Без комментариев», – цитирует РИА «Новости» пресс-атташе посольства в Москве Алекса Гандлера.

Отметим, что с ночи позиция посольства не изменилась. Ранее там отказались комментировать сам факт пропажи российского самолета.

Ранее во вторник Минобороны России заявило, что израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию в районе Латакии в Сирии, в результате российский Ил-20 с 15 военными на борту был сбит ракетой комплекса С-200 сирийских ПВО.

Российский самолет пропал с радаров во время атаки четырех израильских истребителей F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия.

Вооруженные силы США опровергли свою причастность к инциденту. Об отсутствии отношения к произошедшему заявили и во Франции. ЦАХАЛ отказался комментировать происшествие.