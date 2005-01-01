Израильский эксперт раскритиковал действия ВВС ЦАХАЛа при катастрофе Ил-20

«Умные люди не попадают в такие ситуации, из которых потом надо выкручиваться», – заявил газете ВЗГЛЯД бывший глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, комментируя действия израильских военных, которые привели к крушению российского самолета Ил-20 в Сирии и гибели экипажа.

«Для того, чтобы понять, что произошло – надо иметь данные местонахождения израильских самолетов в этот момент и видеть траекторию полета ракет, которые были с них выпущены. Все это выясняется очень просто, данные локаторов у военных есть», – пояснил Кедми.

При этом он назвал действия израильских военных непродуманными и непрофессиональными.

«Сам факт обстрела объектов, находящихся вблизи российских войск или российских баз является, на мой взгляд, безответственным и непродуманным. И какие бы цели там ни были – они не оправдывают этого неосторожного и непрофессионального обстрела. В таких вещах нужно вначале думать и принимать во внимание все факторы, а затем уже действовать», – считает Кедми.

В то же время он исключил версию о том, что израильские военные по тем или иным причинам могли принять решение, идущее вразрез с официальной политикой Израиля. «Израильские военные никогда на это не пойдут. Я считаю невозможным намерение израильских военных как-то навредить российским самолетам или войскам», – заключил Кедми.

Напомним, ранее во вторник Минобороны России заявляло, что израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию в районе Латакии в Сирии, в результате российский Ил-20 с 15 военными на борту был сбит ракетой комплекса С-200 сирийских ПВО. Армия Израиля и посольство страны в России не стали комментировать инцидент.

Позже министр обороны РФ Сергей Шойгу констатировал, что вина за сбитый российский самолет и гибель экипажа полностью лежит на израильской стороне. Министр заявил, что безответственные действия израильских ВВС привели к трагедии, унесшей жизни 15 российских военнослужащих.

«Несмотря на имеющиеся договоренности о предотвращении опасных инцидентов с Израилем, командование российской группировки войск (сил) было оповещено только за одну минуту до нанесения удара израильскими F-16», – сказал он.

Шойгу напомнил, что Минобороны неоднократно призывало Израиль воздержаться от ударов по Сирии, которые создают угрозу безопасности российских военнослужащих.

«Действия израильского военного ведомства не отвечают духу российско-израильского партнерства, и мы оставляем за собой право на дальнейшие ответные шаги», – заявил министр.

Отметим, что президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших при крушении Ил-20 в Сирии, а также их сослуживцам, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.