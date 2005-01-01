Израильский эксперт раскритиковал действия ВВС ЦАХАЛа при катастрофе Ил-20

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18 сентября, вторник | Последнее обновление — 13:24 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Путин отреагировал на крушение Ил-20 с 15 военнослужащими в Сирии
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Почему Россия медлит с отказом от доллара
Путин и Эрдоган прочертили в Идлибе новую «русско-турецкую границу»
ВМФ предлагают проект ущербного авианосца
Рекорд очередных «друзей Путина» шокировал европейских либералов
Погибшего десантника подвела редчайшая случайность
Мы имеем дело с предельно циничными упырями
Андрей Медведев, Политический обозреватель
Накопали про «Боинг»? Ну вот вам. Получите асимметричный ответ. CNN тут же делает вброс, что наш самолет сбит сирийцами по ошибке. Ну да, ну да. Все случайно. Подробности...
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Создать информационный паритет сложнее, чем ядерный
Антон Крылов, журналист
В международной политике действует гопнический принцип: того, кто не сопротивляется, запинывают ногами. Поэтому украинцы могут сколько угодно кричать «фейк», но реагировать на доклад о сбившей «Боинг» ракете им придется. Подробности...
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Новое поколение управленцев: заниматься делом, а не интригами
Андрей Колесник, Председатель Совета директоров Калининградского морского торгового порта, депутат Государственной думы VI созыва, депутат Калининградской областной думы
В современной России появляется новое поколение руководителей, незнакомых с дурной стороной советской традиции. И власть для них не имеет значения сама по себе. Большие полномочия для руководителей нового поколения – лишь инструмент, нужный для достижения результата. Подробности...
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Путин и Си Цзиньпин приготовили блины с икрой и выпили водки
Владимир Путин и Си Цзиньпин в рамках IV Восточного экономического форума посетили выставку «Улица Дальнего Востока». Там лидеры России и Китая сами приготовили блины с черной и красной икрой. Кроме того, по предложению российского президента по русской традиции они выпили немного водкиПодробности...
В США выбрали «Мисс Америка 2019»
В США состоялся финал конкурса красоты «Мисс Америка 2019», который впервые проводился по новым правилам. Организаторы конкурса заявили, что отказываются от традиционного дефиле в купальниках, так как больше не оценивают внешность участниц и привычные стандарты красоты больше не имеют значенияПодробности...
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День города в Москве превратился в большой фестиваль
Москвичи и гости столицы в субботу начали отмечать 871-летие столицы. Тысячи людей приняли участие в праздничных гуляниях, которые продлятся два дня. День города совпал с открытием театрального сезона, что отразилось на тематике многих мероприятийПодробности...
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