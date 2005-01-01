Путин отреагировал на крушение Ил-20 с 15 военнослужащими в Сирии

Президент России Владимир Путин выражает соболезнования родным и близким погибших при крушении Ил-20 в Сирии, а также их сослуживцам, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент глубоко соболезнует всем родным и близким и сослуживцам членов экипажа погибшего самолета», – передает слова Пескова РИА «Новости».

Пресс-секретарь главы государства заявил также, что Кремль крайне обеспокоен ситуацией со сбитым российским Ил-20, «полная оценка произошедшего дана в заявлении Министерства обороны».

Москва продолжает анализировать произошедшее.

Напомним, Минобороны России заявило, что израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию в районе Латакии в Сирии, из-за чего российский Ил-20 с 15 военными на борту был сбит ракетой комплекса С-200 сирийских ПВО.

Армия Израиля и посольство страны в России не стали комментировать инцидент. Армия Сирии также отказалась от комментариев.