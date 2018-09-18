Армия Сирии отказалась комментировать крушение российского Ил-20

Армия САР пока не комментирует сообщения о крушении российского самолета-разведчика Ил-20 в небе над Латакией, заявили в пресс-службе политуправления.

«Пока комментариев по данному вопросу нет», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Напомним, в Минобороны России заявили, что в результате действий израильских самолетов российский Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200 сирийских ПВО. На борту находились 15 человек, все они погибли.

Посольство Израиля отказалось отвечать на обвинения российской стороны.