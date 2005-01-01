Шойгу заявил главе минобороны Израиля о вине за сбитый Ил-20

Вина за крушение российского самолета Ил-20 в Сирии и гибель экипажа лежит на израильской стороне, заявил министр обороны Сергей Шойгу по телефону министру обороны Израиля Авигдору Либерману.

«Сергей Шойгу констатировал, что вина за сбитый российский самолет и гибель экипажа полностью лежит на израильской стороне», – говорится в сообщении Минобороны России, которое приводит РИА «Новости».

Министр заявил, что безответственные действия израильских ВВС привели к трагедии, унесшей жизни 15 российских военнослужащих.

«Несмотря на имеющиеся договоренности о предотвращении опасных инцидентов с Израилем, командование российской группировки войск (сил) было оповещено только за одну минуту до нанесения удара израильскими F-16», – сказал он.

Шойгу напомнил, что Минобороны неоднократно призывало Израиль воздержаться от ударов по Сирии, которые создают угрозу безопасности российских военнослужащих.

«Действия израильского военного ведомства не отвечают духу российско-израильского партнерства, и мы оставляем за собой право на дальнейшие ответные шаги», – заявил министр.

Ранее во вторник Минобороны России заявляло, что израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию в районе Латакии в Сирии, в результате российский Ил-20 с 15 военными на борту был сбит ракетой комплекса С-200 сирийских ПВО. Армия Израиля и посольство страны в России не стали комментировать инцидент.

Армия Сирии также отказалась от комментариев.

В Средиземном море начата операция по поиску экипажа.