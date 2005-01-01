США открестились от обстрела Латакии и причастности к пропаже российского самолета

Вооруженные силы Соединенных Штатов не участвовали в ракетном обстреле сирийской провинции Латакия, во время которого с экранов радиолокаторов пропал российский военный самолет, сообщила телекомпания CNN.

По словам представителя Пентагона, ракетный удар наносили не американцы, передает ТАСС.

При этом в Пентагоне отказались уточнить, кто именно нанес удар по территории Сирии.

По данным Минобороны, во время атаки четырех израильских истребителей F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия с радаров пропал российский самолет радиоэлектронной разведки и борьбы Ил-20, находившийся над акваторией Средиземного моря, в 35 километрах от побережья Сирии.

ЦАХАЛ отказался комментировать исчезновение российского военного самолета во время ракетной атаки ВВС Израиля по территории Сирии.