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18 сентября, вторник | Последнее обновление — 06:13 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:США открестились от обстрела Латакии и причастности к пропаже российского самолета
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Россия хуже США защищена от атаки на энергосистему
Российский ВПК поменял украинскую зависимость на другую
Из ЕС идет смертельная угроза мемам, «фотожабам» и свободе интернета
Рекорд очередных «друзей Путина» шокировал европейских либералов
Погибшего десантника подвела редчайшая случайность
Новое поколение управленцев: заниматься делом, а не интригами
Андрей Колесник, Председатель Совета директоров Калининградского морского торгового порта, депутат Государственной думы VI созыва, депутат Калининградской областной думы
В современной России появляется новое поколение руководителей, незнакомых с дурной стороной советской традиции. И власть для них не имеет значения сама по себе. Большие полномочия для руководителей нового поколения – лишь инструмент, нужный для достижения результата. Подробности...
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«Запретите правый руль – и получите Дальневосточную республику»
Василий Авченко, писатель и журналист
Праворульный автомобиль на Дальнем Востоке 1990-х – депрессивном и мрачном – был понятием метафизическим. Оставшиеся без работы офицеры, рыбаки, ученые стремительно переквалифицировались в коммерсантов. А в «еретической» баранке справа дальневосточники увидели символ свободы. Подробности...
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Ближний Восток 40 лет ждет нового прорыва дипломатии
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Одной из первостепенных задач российской ближневосточной политики состоит в обосновании тезиса о том, что «пересидеть» не удастся. В этом смысле пример Кэмп-Дэвида является положительным, по крайней мере в одном отношении. Подробности...
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Путин и Си Цзиньпин приготовили блины с икрой и выпили водки
Владимир Путин и Си Цзиньпин в рамках IV Восточного экономического форума посетили выставку «Улица Дальнего Востока». Там лидеры России и Китая сами приготовили блины с черной и красной икрой. Кроме того, по предложению российского президента по русской традиции они выпили немного водкиПодробности...
В США выбрали «Мисс Америка 2019»
В США состоялся финал конкурса красоты «Мисс Америка 2019», который впервые проводился по новым правилам. Организаторы конкурса заявили, что отказываются от традиционного дефиле в купальниках, так как больше не оценивают внешность участниц и привычные стандарты красоты больше не имеют значенияПодробности...
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День города в Москве превратился в большой фестиваль
Москвичи и гости столицы в субботу начали отмечать 871-летие столицы. Тысячи людей приняли участие в праздничных гуляниях, которые продлятся два дня. День города совпал с открытием театрального сезона, что отразилось на тематике многих мероприятийПодробности...
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