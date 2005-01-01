Установлено место падения Ил-20 в Сирии

Российский Ил-20, пропавший с радаров в Сирии, упал в 27 км западнее населенного пункта Баниас в Латакии, сообщили в Минобороны.

«На борт российских кораблей подняты фрагменты тел экипажа и личные вещи, а также обломки самолета», – цитирует РИА «Новости» сообщение Минобороны.

К поискам экипажа в Средиземном море привлечены восемь кораблей, катеров и судов обеспечения ВМФ России.

«Для участия в поисковых мероприятиях на переходе из Черного моря к месту падения самолета находится опытовое судно проекта 11982 «Селигер». На его борту имеются телеуправляемые необитаемые подводные аппараты «Супер гном» и «РТ-2500», способные погружаться на глубину до 2,5 тысячи метров, а также навигационное и гидроакустическое оборудование», – говорится в сообщении.

Ранее во вторник Минобороны России заявляло, что израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию в районе Латакии в Сирии, в результате российский Ил-20 с 15 военными на борту был сбит ракетой комплекса С-200 сирийских ПВО. Посольство страны в России не стало комментировать инцидент.