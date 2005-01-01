Установлено место падения Ил-20 в Сирии

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18 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 13:24  |  vz.ru
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Почему Россия медлит с отказом от доллара

Американская валюта медленно, но сдувается в международных расчетахФото: Ohde/face to face/Global Look Press
Чтобы ускорить процесс дедолларизации российской экономики, России надо активнее торговать в рублях, евро и юанях, считает глава ВТБ Андрей Костин. План избавления от американской валюты давно известен, однако исполнить его все никак не получается. Начать отказываться от доллара при продаже нефти и газа придется себе в убыток. Пойдет ли Россия на это ради более глобальной цели? Подробности...
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Путин и Эрдоган прочертили в Идлибе новую «русско-турецкую границу»

Недобитые боевики «Ан-Нусры» в Идлибе должны быть отсортированы от умеренных мятежников. После чего добитыФото: Khalil Ashawi/Reuters
Интрига с наступлением на Идлиб разрешилась неожиданным образом – наступления не будет. Такое обещание дала Турции Россия. Но пока неясно, что Россия получила взамен. То ли выигрыш будет финансовый – турецкий рынок откроется для российских товаров. То ли духовный – патриарх Варфоломей откажется от своих попыток отколоть украинскую церковь от РПЦ. Короче, меняем Идлиб на Константинополь? Подробности...
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ВМФ предлагают проект ущербного авианосца

Модель «Шторм-КМ» на стенде Крыловского центра на МВТФ «Армия-2018»Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» в ближайшие три года не сможет выходить в море. На прошедших выходных он встал в док на ремонт. Это событие делает еще более актуальным обсуждение того, какой именно корабль мог бы прийти «Кузнецову» на смену. Удивительно, что крайне нелепую идею по этому поводу озвучил авторитетный научный центр. Подробности...
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Рекорд очередных «друзей Путина» шокировал европейских либералов

Королевство Карлсона, хюгге и фрикаделек постепенно превращается в рекордсмена по убийствам и изнасилованиямФото: TT News Agency
В воскресенье в Швеции подвели окончательные итоги парламентских выборов. Как и ожидалось, партия евроскептиков «Демократы Швеции» добилась рекордных результатов, хотя на протяжении всей кампании ее пытались шельмовать «сговором с Путиным». Но секрет этого успеха не в протестах против политики ЕС и НАТО, а в том, что страну Карлсона захлестнула волна преступности. Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Мы имеем дело с предельно циничными упырями

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Накопали про «Боинг»? Ну вот вам. Получите асимметричный ответ. CNN тут же делает вброс, что наш самолет сбит сирийцами по ошибке. Ну да, ну да. Все случайно. Подробности...
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Создать информационный паритет сложнее, чем ядерный

Антон Крылов, журналист
В международной политике действует гопнический принцип: того, кто не сопротивляется, запинывают ногами. Поэтому украинцы могут сколько угодно кричать «фейк», но реагировать на доклад о сбившей «Боинг» ракете им придется. Подробности...
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Новое поколение управленцев: заниматься делом, а не интригами

Андрей Колесник, Председатель Совета директоров Калининградского морского торгового порта, депутат Государственной думы VI созыва, депутат Калининградской областной думы
В современной России появляется новое поколение руководителей, незнакомых с дурной стороной советской традиции. И власть для них не имеет значения сама по себе. Большие полномочия для руководителей нового поколения – лишь инструмент, нужный для достижения результата. Подробности...
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    Россия обвинила Израиль в катастрофе Ил-20 с 15 военнослужащими

    Минобороны раскрыло новые детали катастрофы Boeing на Украине

    Откуда на Западе паранойя по поводу «ГРУ»?

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      Путин и Си Цзиньпин приготовили блины с икрой и выпили водки

      Владимир Путин и Си Цзиньпин в рамках IV Восточного экономического форума посетили выставку «Улица Дальнего Востока». Там лидеры России и Китая сами приготовили блины с черной и красной икрой. Кроме того, по предложению российского президента по русской традиции они выпили немного водки
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      В США выбрали «Мисс Америка 2019»

      В США состоялся финал конкурса красоты «Мисс Америка 2019», который впервые проводился по новым правилам. Организаторы конкурса заявили, что отказываются от традиционного дефиле в купальниках, так как больше не оценивают внешность участниц и привычные стандарты красоты больше не имеют значения
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      День города в Москве превратился в большой фестиваль

      Москвичи и гости столицы в субботу начали отмечать 871-летие столицы. Тысячи людей приняли участие в праздничных гуляниях, которые продлятся два дня. День города совпал с открытием театрального сезона, что отразилось на тематике многих мероприятий
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        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
        • При угрозе моей жизни

        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

        Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?
        • Да, полностью

        • Скорее да, хотя некоторые детали их рассказа вызывают у меня сомнения

        • Не верю

        Спровоцирует ли провозглашение автокефалии новый виток гражданского противостояния на Украине?
        • Разразится религиозная война

        • Будут акции протеста, но без столкновений

        • Украинские православные мирно примут происходящее

        • Никакой автокефалии не будет

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          НОВОСТЬ ЧАСА:Путин отреагировал на крушение Ил-20 с 15 военнослужащими в Сирии
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          Дмитрий Дробницкий: На Ближнем Востоке есть всего один пример успешного урегулирования

          на ваш взгляд


          Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?

          Установлено место падения Ил-20 в Сирии

             18 сентября 2018, 11:41
          Фото: кадр из видео
          Текст: Анна Инсарова

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          Российский Ил-20, пропавший с радаров в Сирии, упал в 27 км западнее населенного пункта Баниас в Латакии, сообщили в Минобороны.

          «На борт российских кораблей подняты фрагменты тел экипажа и личные вещи, а также обломки самолета», – цитирует РИА «Новости» сообщение Минобороны.

          К поискам экипажа в Средиземном море привлечены восемь кораблей, катеров и судов обеспечения ВМФ России.

          «Для участия в поисковых мероприятиях на переходе из Черного моря к месту падения самолета находится опытовое судно проекта 11982 «Селигер». На его борту имеются телеуправляемые необитаемые подводные аппараты «Супер гном» и «РТ-2500», способные погружаться на глубину до 2,5 тысячи метров, а также навигационное и гидроакустическое оборудование», – говорится в сообщении.

          Ранее во вторник Минобороны России заявляло, что израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию в районе Латакии в Сирии, в результате российский Ил-20 с 15 военными на борту был сбит ракетой комплекса С-200 сирийских ПВО. Посольство страны в России не стало комментировать инцидент.


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