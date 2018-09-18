Шойгу объяснил действия израильских ВВС при инциденте с Ил-20

Самолеты F-16 ВВС Израиля наносили удары по Сирии, прикрываясь российским Ил-20, полагая, что ПВО САР не будут наносить удары по нему, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

«Всем специалистам понятно, что под прикрытием нашего самолета Ил-20, предполагая, что в этом направлении сирийские системы ПВО действовать не будут, был нанесен удар», – передает слова Шойгу ТАСС.

По его словам, удары со стороны ВВС Израиля были нанесены без предупреждения.

Также Шойгу уведомил израильского коллегу Авигдора Либермана о возможном ответе.

«Сегодня мы уведомили израильских коллег, в частности, я уведомил министра обороны Израиля о том, что мы не оставим без ответа подобные действия, подобные шаги», – передает слова Шойгу РИА «Новости».

Ранее Минобороны России обвинило Израиль в том, что его самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию в районе сирийской Латакии, в связи с чем российский самолет Ил-20 с 15 военными на борту был сбит ракетой комплекса С-200 ПВО сирийской правительственной армии.

Путин назвал событие «цепью трагических случайностей», но подчеркнул, что Минобороны согласовало с ним свое заявление.

Израиль отверг обвинения в свой адрес.