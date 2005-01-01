Путин назвал инцидент с Ил-20 «цепью трагических случайностей»

Президент России Владимир Путин, комментируя инцидент с российским Ил-20 в Сирии, заявил, что это похоже на цепь трагических случайных обстоятельств.

«Безусловно, мы должны в этом серьезно еще разобраться, а наше отношение к этой трагедии изложено в заявлении Министерства обороны Российской Федерации, которое со мной было согласовано», – передает слова Путина РИА «Новости».

В то же время он призвал не сравнивать трагедию с Ил-20 в Сирии со сбитым турецкими военными российским самолетом, так как там была другая ситуация.

«Тогда турецкий истребитель сознательно сбил наш самолет. Здесь скорее это похоже на цепь трагических случайных обстоятельств, потому что израильский самолет не сбивал наш», – сказал Путин.

Он добавил, что Россия после инцидента с Ил-20 обеспечит дополнительную безопасность своих военных в Сирии, и «это почувствуют все».

«Когда гибнут люди, особенно при таких трагических обстоятельствах, это всегда беда, беда для нас всех, для страны и для близких наших погибших товарищей. Я в этой связи, конечно, приношу соболезнования близким погибших», – сказал Путин.

Ранее Минобороны России обвинило Израиль в том, что его самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию в районе сирийской Латакии, в связи с чем российский самолет Ил-20 с 15 военными на борту был сбит ракетой комплекса С-200 ПВО сирийской правительственной армии.

Израиль отверг обвинения в свой адрес и пообещал содействовать расследованию.