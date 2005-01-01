Израиль ответил на обвинения в причастности к крушению российского Ил-20

Израиль выражает сожаление в связи с гибелью экипажа российского самолета, сбитого Сирией. Полная ответственность за этот инцидент лежит на режиме Асада, заявил во вторник спикер Армии обороны Израиля генерал Ронен Манелис.

Спикер Армии обороны Израиля генерал Ронен Манелис заявил, что «Израиль выражает сожаление в связи с гибелью экипажа российского самолета, сбитого Сирией. Полная ответственность за этот инцидент лежит на режиме Асада», передает Ynews.

Манелис подтвердил, что ВВС Израиля атаковали в этом районе поставки вооружений, которые предназначались «Хезболле» и иранским силам «Кудс».

В армии Израиля утверждают, что оповещали российских коллег об авиаударах с помощью существующего механизма коммуникаций. Также израильская армия готова предоставить правительству России всю необходимую информацию для расследования инцидента, пишет РИА «Новости».

«Израиль будет делиться всей соответствующей информацией с правительством России для изучения инцидента и подтверждения фактов в этом расследовании», – подчеркнули в армии Израиля.

В заявлении армии говорится, что израильские самолеты в ночь с понедельника на вторник бомбили объект ВС Сирии.

«Минувшей ночью истребители Армии обороны Израиля поразили предприятие сирийских вооруженных сил, системы для производства точного летального оружия которого в скором времени должны были быть перевезены «Хезболлой» в Ливан по заказу Ирана», – говорится в сообщении.

Это оружие, по мнению военных, предназначалось «для атаки на Израиль».

Источник в израильском правительстве заявил, что Тель-Авив «держит непрерывную связь с правительством и армией России на всех уровнях и передает им информацию».

Во вторник Минобороны России обвинило Израиль в том, что его самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию в районе сирийской Латакии, из-за чего российский самолет Ил-20 с 15 военными на борту был сбит ракетой комплекса С-200 ПВО сирийской правительственной армии.

Официальный представитель министерства генерал-майор Игорь Конашенков отметил, что израильские летчики прикрывались Ил-20, «у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше, чем у F-16».