Командующий ВВС Израиля прилетит в Москву оправдываться за погибший Ил-20

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что в инциденте с Ил-20 не соблюдались российско-израильские договоренности о предотвращении опасных инцидентов.

«Владимир Путин напомнил, что подобные операции израильских военно-воздушных сил предпринимаются в нарушение суверенитета Сирии. В данном же случае не были соблюдены и российско-израильские договоренности о предотвращении опасных инцидентов, в результате российский самолет попал под огонь сирийских средств ПВО», – говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Путин также призвал израильскую сторону не допускать таких ситуаций впредь.

Вместе с тем Нетаньяху обещал предоставить подробную информацию о действиях израильской авиации над сирийской территорией, которую в ближайшее время в Москву привезет командующий ВВС Израиля.

Ранее во вторник Нетаньяху выразил Путину соболезнования в связи с гибелью военных при крушении Ил-20 в Сирии.

Во вторник Минобороны России обвинило Израиль в том, что его самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию в районе сирийской Латакии, из-за чего российский самолет Ил-20 с 15 военными на борту был сбит ракетой комплекса С-200 ПВО сирийской правительственной армии.