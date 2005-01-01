Нетаньяху выразил соболезнования в связи с катастрофой Ил-20

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выразил президенту России Владимиру Путину соболезнования в связи с гибелью военных при крушении Ил-20 в Сирии.

«Нетаньяху выразил сожаление в связи с гибелью российских военнослужащих и заявил, что Сирия ответственна за крушение самолета», – сообщила канцелярия главы израильского правительства.

Премьер заявил, что Израиль готов предоставить России всю необходимую информацию для расследования катастрофы с Ил-20, передает РИА «Новости». Он предложил отправить в Москву главу ВВС Израиля, обладающего информацией по инциденту.

«Премьер-министр подчеркнул, что Израиль готов передать России всю информацию, необходимую для расследования инцидента, и предложил направить в Москву командующего ВВС», – добавили в канцелярии.

Премьер подтвердил Путину решимость Израиля противодействовать иранскому военному присутствию в Сирии. По его словам, Израиль продолжит предотвращать военное закрепление Ирана в САР и «предупреждать попытки Ирана, призывающего к уничтожению Израиля, по поставкам продвинутых типов вооружений» движению «Хезболла».

В разговоре с Путиным Нетаньяху также отметил важность постоянной координации между странами по вопросам безопасности.

«Нетаньяху подчеркнул важность продолжения координации в сфере безопасности между Израилем и Россией, которая за последние три года предотвратила множество потерь с обеих сторон», – говорится в сообщении канцелярии.

Во вторник Минобороны России обвинило Израиль в том, что его самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию в районе сирийской Латакии, из-за чего российский самолет Ил-20 с 15 военными на борту был сбит ракетой комплекса С-200 ПВО сирийской правительственной армии.

Армия Израиля выразила сожаление в связи с гибелью экипажа российского самолета, сбитого Сирией.