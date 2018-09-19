Асад направил Путину соболезнования по поводу крушения Ил-20

Президент Сирии Башар Асад направил главе российского государства Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями по поводу крушения Ил-20, сообщают информационные агентства.

Асад выразил соболезнования «от своего имени и от лица сирийского народа», назвав погибших россиян героями, которые боролись с терроризмом, передает РИА «Новости» со ссылкой на SANA.

Как подчеркнул Асад, трагедия стала «результатом заносчивости и разгула Израиля», который пытается добиться «своих низменных целей» и «осуществляет агрессию в регионе», используя «самые грязные методы».

Глава Сирии выразил уверенность, что случившееся не остановит ни Москву, ни Дамаск в борьбе против терроризма, «в которой проливается кровь наших и ваших военных».

В среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что Путин не контактировал с главой Сирии после крушения самолета Ил-20.

Напомним, из-за провокации израильских ВВС в Сирии погибли 15 российских военных. В четверг главком ВВС Израиля прибудет в Москву, чтобы изложить израильскую версию инцидента.

Отметим, что США, Израиль, Франция и Великобритания выразили соболезнования во вторник.