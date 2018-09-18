Помпео высказался о значении крушения Ил-20 для конфликта в Сирии

Инцидент с самолетом Ил-20, при крушении которого погибли 15 российских военных, подчеркивает необходимость политического урегулирования ситуации в Сирии, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

«Вчерашний трагический инцидент напоминает нам о необходимости найти постоянное, мирное и политическое разрешение многих накладывающихся друг на друга конфликтов в регионе и опасность трагических ошибок в расчетах на весьма людном театре действий в Сирии», – передает его слова РИА «Новости».

Он также отметил, что США выражают скорбь в связи с гибелью российских военных в результате крушения Ил-20.

«Этот (инцидент) также подчеркивает срочную необходимость разрешить сирийский конфликт в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН и покончить с провокационным транзитом опасных систем вооружения Ираном через Сирию – это угроза региону», – добавил Помпео.

При этом он не привел данных, которые бы указали на то, что самолет был сбит с помощью иранского оружия.

Ранее в постпредстве США при ООН заявили, что инцидент указал на необходимость найти политическое решение конфликта.

Во вторник Минобороны России обвинило Израиль в том, что его самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию в районе сирийской Латакии. В результате инцидента самолет Ил-20 с 15 российскими военными на борту был сбит ракетой комплекса С-200 ПВО сирийской армии.

Израиль выразил сожаление в связи с гибелью экипажа российского самолета, сбитого Сирией, и отверг обвинения в свой адрес.

Президент России Владимир Путин также прокомментировал инцидент с Ил-20.