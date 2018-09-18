США выразили соболезнования в связи с крушением Ил-20 в Сирии

Соединенные Штаты выражают соболезнования России в связи с инцидентом с самолетом Ил-20 в Сирии, в результате которого погибли 15 военнослужащих, заявили в американском постпредстве.

«Прежде, чем я продолжу, я бы хотел выразить соболезнования нашим партнерам по Совбезу – России в связи с трагической гибелью людей при крушении самолета вчера», – передает РИА «Новости» слова специального представителя США по Сирии Джеймса Джеффри, который выступил в СБ ООН от постпредства страны.

Он заявил, что этот «несчастливый инцидент» напоминает о том, что необходимо найти «долгосрочное мирное и политическое решение» в сирийском конфликте согласно резолюции Свобеза ООН 2254.

Во вторник Минобороны России обвинило Израиль в том, что его самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию в районе сирийской Латакии. В связи с этим российский самолет Ил-20 с 15 военными на борту был сбит ракетой комплекса С-200 ПВО сирийской армии.

Израиль выразил сожаление в связи с гибелью экипажа российского самолета, сбитого Сирией, и отверг обвинения в свой адрес.

Президент России Владимир Путин также прокомментировал инцидент с Ил-20.