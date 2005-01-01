Главком ВВС Израиля прибудет в Москву в четверг

В четверг утром израильская военная делегация во главе с главкомом ВВС страны Амикамом Норкиным отправится в Москву с информацией об инциденте с Ил-20, сообщила пресс-служба армии Израиля.

В пресс-релизе израильских военных сказано, что Москве «представят картину произошедшего во всех ее аспектах». В частности, российскую сторону ознакомят с результатами «расследования, проведенного Армией обороны Израиля», передает РИА «Новости».