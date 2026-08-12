Отказ Нетаньяху от плана по Газе подорвал доверие союзников к стратегии США

Tекст: Мария Иванова

Американские союзники считают, что отказ премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху от мирного плана из 15 пунктов подрывает доверие к Совету мира и администрации Дональда Трампа, пишет Politico.

Дипломаты отмечают, что у Вашингтона либо нет необходимых рычагов влияния на ситуацию в Газе, либо он не готов их использовать.

«Отказ Нетаньяху от мирного плана влечет за собой значительные последствия для долгосрочной региональной стабильности и безопасности Израиля», – заявил арабский дипломат, знакомый с американской политикой на Ближнем Востоке. По его словам, только Дональд Трамп может повлиять на ситуацию, оказав давление на Нетаньяху.

В воскресенье Нетаньяху отверг поддержанный Белым домом мирный план, заявив, что Израиль требует подлинного разоружения ХАМАС до вывода войск. Это решение может поставить под угрозу жизнеспособность Совета мира – инициативы с участием 27 стран, созданной в прошлом году для прекращения конфликта.

Западные дипломаты считают действия Нетаньяху признаком ошибочности американской стратегии. Один из них отметил, что уступки Израилю ведут лишь к новым максималистским требованиям. Трамп в свою очередь заявил о хороших отношениях с израильским премьером, несмотря на его отказ от американского предложения.

Представитель администрации Трампа на условиях анонимности сообщил, что Белый дом расценивает действия Нетаньяху как предвыборную риторику для внутренней аудитории. В Европе же продолжают надеяться, что Совет мира сможет спасти мирный процесс в Газе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг предложенный Советом мира документ по Газе из 15 пунктов.

Ранее глава израильского правительства признал наличие серьезных противоречий с президентом США.

До этого американский лидер объявил о достижении масштабного соглашения о разоружении всех группировок в палестинском анклаве.