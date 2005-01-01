Как гибель Ил-20 скажется на отношениях России и Израиля

Провокация израильских ВВС, стоившая жизни 15 российским военным, погибшим в результате крушения Ил-20 в Сирии, не может не сказаться на российско-израильских отношениях. Особенно в той их части, что касается действий Израиля в Сирии.

Как только стало понятно, что российский самолет Ил-20 был сбит сирийскими ПВО из-за проходившей одновременно с его посадкой атакой израильских ВВС, Москва резко осудила Тель-Авив.

Министр обороны Сергей Шойгу в телефонном разговоре с главой израильского военного ведомства Либерманом заявил, что вина за сбитый российский самолет и гибель экипажа полностью лежит на израильской стороне. Шойгу напомнил, что Москва не раз призывала Израиль воздерживаться от ударов по Сирии, которые угрожают российским военным – а теперь безответственность израильских ВВС стоила жизни 15 нашим военным. Россия оставляет за собой право на ответные шаги в отношении Израиля, сообщил министр обороны.

Спустя несколько часов Владимир Путин полностью поддержал заявление Минобороны, уточнив, что нынешнюю трагедию все-таки не стоит сравнивать с ноябрем 2015-го, когда Турция уничтожила наш Су-25.

«Тогда турецкий истребитель сознательно сбил наш самолет. Здесь скорее это похоже на цепь трагических случайных обстоятельств, потому что израильский самолет не сбивал наш.

Безусловно, мы должны в этом серьезно еще разобраться, а наше отношение к этой трагедии изложено в заявлении Министерства обороны Российской Федерации, которое со мной было согласовано.

Что касается ответных действий, то они будут направлены, прежде всего, на дополнительное обеспечение безопасности наших военнослужащих, наших объектов в Сирийской Арабской Республике. И это будут такие шаги, которые заметят все».

Израильский премьер Нетаньяху позвонил Путину – и возложил ответственность на Сирию. То есть повторил то, что ранее заявил официальный представитель израильской армии:

«Режим Асада, чьи военные сбили российский самолет, полностью несет ответственность за этот инцидент. Израиль считает, что за происшедшее также ответственны Иран и террористическая организация «Хезболла».

То есть Израиль отказывается признавать свою ответственность – и даже извиняться за произошедшее.

В России уже стали предлагать различные меры наказания Израиля – вплоть до разрыва дипломатических отношений. Понятно, что израильскому руководству не нужен был конфликт с Россией – но из-за абсолютно провокационных действий своих военных оно, по сути, поставило под удар отношения двух стран. Россия не будет рвать с Израилем – но последствия у гибели Ил-20, конечно, будут. Что вообще нужно сейчас России от Израиля – и Израилю от России?

Из 80 лет существования государства Израиль почти четверть века между нашими странами не было даже дипломатических отношений – однако в постсоветские годы установились достаточно тесные и разнообразные связи. А после начала сирийской операции Российской армии Израиль и вовсе стал демонстрировать свое стремление установить как можно более тесные контакты в военной и разведывательной сферах – потому что понял, что Россия становится ключевым игроком в Сирии и значительно укрепляет свои позиции на Ближнем Востоке в целом.

За эти годы Нетаньяху стал куда более частым гостем в Москве, чем в Вашингтоне – что, однако, не означало отказа от фундаментального для еврейского государства принципа «нерушимого блока США – Израиль». Свое сближение с Россией Израиль объяснял исключительно заботой о собственной безопасности – вот, нас окружают враги, и нам важно, чтобы окончание войны в Сирии не привело к их усилению.

Для Москвы Израиль называл своими врагами ИГИЛ*, ливанскую «Хезболлу» и Иран – требуя от Москвы права на защиту своих интересов на территории других стран. То есть, говоря по-простому, на право бомбить сирийскую и ливанскую территорию, нанося удары по всем тем, кто кажется им врагом Израиля.

Понятно, что терпеть такое можно было только в ситуации всеобщего хаоса, отсутствия контроля сирийского правительства над всей территорией страны и ее границами – и точно так же было понятно, что, как только сирийское государство восстановится, Израиль будет вынужден или прекратить свои агрессивные действия, или получить ответный удар.

Но был еще один фактор, который позволял Израилю бить по Сирии – и он был самым главным. Россия была вынуждена терпеть израильские действия, потому что успешный ход нашей операции по разгрому антиасадовских сил в Сирии был возможен только при координации и учете интересов трех главных заинтересованных внешних сил. То есть Турции, Ирана и Израиля. Россия балансировала между их интересами – потому что наша операция осуществляется крайне ограниченными силами, преимущественно ВКС, и мы совершенно не собираемся размещать в Сирии полноценную военную группировку, наличие которой только и позволило бы игнорировать претензии Турции и Израиля.

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Но тот факт, что Россия до поры до времени соглашалась с ударами Израиля по тем или иным объектам на территории Сирии, был воспринят в Тель-Авиве не как временное исключение, а как должное – следствием чего и стала атака израильских F-16, спровоцировавшая гибель нашего Ил-20. Объяснения Израиля – что они ударили по «объектам инфраструктуры сирийской армии, которые производили оружие массового поражения для террористической организации «Хезболла» и «это оружие предназначалось для использования против Израиля» – совершенно его не извиняют.

Россия не считает «Хезболлу» террористической организацией – это политическая и военная организация ливанских шиитов, представляющая интересы 40% населения этой дезинтегированной страны, по сути «государство в государстве». У нее масса претензий к Израилю – который несколько раз нападал на Ливан, в том числе с целью уничтожить военный потенциал «Хезболлы». Отряды «Хезболлы» воюют в Сирии на стороне Асада – что является совершенно законным и естественным, тем более что само разделение Леванта на Сирию и Ливан достаточно условно.

Является ли «Хезболла» угрозой для Израиля? Только в той мере, в какой сам Израиль является угрозой для «Хезболлы», то есть для Ливана, на который он последний раз нападал в 2006 году.

Израилю не нужны сильные соседи – и он делает все, чтобы ослабить их. Война в Сирии была выгодна Израилю – потому что арабы, не простившие ему ни захват палестинских земель, ни оккупацию Восточного Иерусалима, были заняты самоуничтожением.

Но благодаря России эта война подходит к концу – и Израилю, если он действительно хочет сохранить шансы на какое-то подобие мира, нужно привыкать к тому, что ему придется соблюдать территориальный суверенитет своих соседей. И для начала придется перестать атаковать цели в расположенной более чем в полутысяче километров от границ Израиля приморской сирийской провинции Латакия. Где находится российская военная база Хмеймим – для усиления защиты которой Владимир Путин пообещал принять меры, «которые заметят все».