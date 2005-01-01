Стало известно о желании Нетаньяху связаться с Путиным

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху собирается в ближайшие часы поговорить по телефону с президентом России Владимиром Путиным, сообщают источники.

«В ближайшее время состоится беседа двух лидеров», – сказал дипломатический источник, передает РИА «Новости».

По его словам, диалог может произойти в течение следующих нескольких часов, до наступления в Израиле самого строгого иудейского поста Иом-кипур, предписывающего евреям прервать все повседневные дела.

Ранее в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность проведения телефонного разговора Путина с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху во вторник.

По заявлению Минобороны, израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию в районе Латакии в Сирии, из-за чего российский Ил-20 с 15 военными на борту был сбит ракетой комплекса С-200 сирийских ПВО.