Песков ответил на вопрос о телефонном разговоре Путина и Нетаньяху

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность проведения телефонного разговора главы российского государства Владимира Путина с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху во вторник.

«Мы будем вас информировать в течение дня», – ответил Песков на вопрос, запланирован ли на вторник телефонный разговор Путина и Нетаньяху, передает РИА «Новости».

По его словам, у президента на вторник запланировано несколько телефонных разговоров.

«Надеемся также, что у президента состоится один или более телефонных разговоров в течение дня. Не будем анонсировать, как всегда, вас проинформируем», – отметил представитель Кремля.

Песков добавил, что Путин во вторник «примет в Кремле первого заместителя премьера госсовета Китая Хань Чжена, который также находится в России».

Ранее в понедельник посол Израиля в Москве был вызван в МИД в связи со сбитым в Сирии российским самолетом Ил-20 с 15 военнослужащими на борту.

Минобороны России заявило, что израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию в районе Латакии в Сирии, из-за чего российский Ил-20 с 15 военными на борту был сбит ракетой комплекса С-200 сирийских ПВО.