Посла Израиля вызвали в российский МИД

Посол Израиля в Москве вызван в МИД в связи со сбитым в Сирии российским самолетом Ил-20 с 15 военнослужащими на борту.

«В связи со сложившейся ситуацией в МИД вызван посол Израиля», – цитирует сообщение МИДа РИА «Новости».

Ранее во вторник министр обороны Сергей Шойгу возложил вину за крушение российского самолета Ил-20 в Сирии и гибель экипажа на израильскую сторону.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших при крушении Ил-20.

Напомним, Минобороны России заявило, что израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию в районе Латакии в Сирии, из-за чего российский Ил-20 с 15 военными на борту был сбит ракетой комплекса С-200 сирийских ПВО.

Армия Израиля и посольство страны в России не стали комментировать инцидент. Армия Сирии также отказалась от комментариев.