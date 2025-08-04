Окружение Нетаньяху заявило о готовности идти на полную оккупацию сектора Газа

Tекст: Ирма Каплан

«Решение принято, мы идем на полную оккупацию. Если это не устраивает начальника Генштаба – пусть уходит в отставку», – приводит портал Ynet слова источника.

Не исключено, что это часть переговорной тактики, направленной на давление на ХАМАС.

«Наша цель – разгром ХАМАС и полная оккупация сектора Газа. Также будет вестись деятельность в районах, где удерживаются заложники», – сказали источники из окружения Нетаньяху.

Они также упомянули о противодействии в оборонном ведомстве тем, кому этот план не нравится, упомянув начальника Генштаба Эяля Замира.

Ожидается, что Нетаньяху внесет на обсуждение кабинета министров предложение о приказе ЦАХАЛ занять сектор Газа, разгромить ХАМАС и вернуть похищенных.

Как писала в июле газета ВЗГЛЯД, лидер палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Халиль аль-Хайя назвал бессмысленными дальнейшие переговоры с Израилем о прекращении огня в сложившихся условиях осады.

Кроме того, NYT узнала, что президент США Трамп и премьер-министр Израиля Нетаньяху планируют поставить ХАМАС жесткие условия об освобождении не менее 20 заложников.

