Нам легко согласиться с тем, что мировая политика перестала быть продолжением европейской. Но намного труднее признать, что перестают быть уместными философские основы этой политики, корни которых находятся в Европе.3 комментария
Окружение Нетаньяху заявило о готовности идти на полную оккупацию сектора Газа
В Израиле заявили, что президент США Дональд Трамп дал зеленый свет перемирию с ХАМАС на фоне зашедших в тупик переговоров о сделке по освобождению заложников, но приближенные к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху говорят, что решение принято об оккупации сектора Газа, возможно, в попытке оказать давление на радикальное движение.
«Решение принято, мы идем на полную оккупацию. Если это не устраивает начальника Генштаба – пусть уходит в отставку», – приводит портал Ynet слова источника.
Не исключено, что это часть переговорной тактики, направленной на давление на ХАМАС.
«Наша цель – разгром ХАМАС и полная оккупация сектора Газа. Также будет вестись деятельность в районах, где удерживаются заложники», – сказали источники из окружения Нетаньяху.
Они также упомянули о противодействии в оборонном ведомстве тем, кому этот план не нравится, упомянув начальника Генштаба Эяля Замира.
Ожидается, что Нетаньяху внесет на обсуждение кабинета министров предложение о приказе ЦАХАЛ занять сектор Газа, разгромить ХАМАС и вернуть похищенных.
Как писала в июле газета ВЗГЛЯД, лидер палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Халиль аль-Хайя назвал бессмысленными дальнейшие переговоры с Израилем о прекращении огня в сложившихся условиях осады.
Кроме того, NYT узнала, что президент США Трамп и премьер-министр Израиля Нетаньяху планируют поставить ХАМАС жесткие условия об освобождении не менее 20 заложников.