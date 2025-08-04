NYT: Израиль и США запланировали выдвинуть ХАМАС ультиматум

Tекст: Евгения Караваева

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планируют выдвинуть ультиматум движению ХАМАС: если радикалы не согласятся на условия, Израиль расширит военную операцию в секторе Газа, передает ТАСС со ссылкой на The New York Times.

Основные требования – немедленное освобождение всех израильских заложников, которых осталось не менее 20 человек, а также возвращение тел 30 погибших. В обмен Израиль готов выпустить палестинских заключенных.

Кроме того, Израиль и США требуют, чтобы ХАМАС сложил оружие и прекратил вооруженную борьбу в будущем.

Представитель ХАМАС Махмуд Мардави в комментарии The New York Times заявил: «Это было нашим требованием с самого начала: прекращение войны, освобождение заключенных и последующие договоренности в секторе Газа – четкая и всеобъемлющая сделка». При этом он отметил, что движение не согласится сложить оружие.

Ранее лидер ХАМАС в Газе Халиль аль-Хайя говорил о бессмысленности переговоров при сохранении блокады анклава. После очередного отказа ХАМАС премьер Израиля Нетаньяху распорядился отозвать делегацию с переговоров в столице Катара. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф также сообщил о выводе американских переговорщиков из Дохи, объяснив это отсутствием желания у ХАМАС идти на перемирие.

В ответ палестинские радикалы заявили, что не согласны с оценкой США, подчеркнув, что другие посредники расценили их позицию как конструктивную. Обстановка вокруг Газы продолжает оставаться напряженной, несмотря на попытки международного посредничества.

Как писала газета ВЗГЛЯД в понедельник, Нетаньяху допустил военное освобождение заложников в секторе Газа. А канцлер ФРГ Мерц заявил об освобождении заложников ХАМАС как об условии мира.