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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв 50 лет Хельсинки, Индия и подводные лодки

    Нам легко согласиться с тем, что мировая политика перестала быть продолжением европейской. Но намного труднее признать, что перестают быть уместными философские основы этой политики, корни которых находятся в Европе.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Константинопольский патриарх расписался в профнепригодности

    В отношении религиозных взглядов можно «согласиться не соглашаться», а относительно служения обществу – трудиться вместе. Совершенно другое дело – когда под флагом межрелигиозного диалога христианство пытаются подменить чем-то радикально другим.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Ермак поддержал традицию топить украинских президентов

    Никому из предшественников не снилась та власть, которая есть у нынешнего главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Ему удалось оттеснить от Зеленского все другие «придворные группировки» и создать почти тотальные вертикали власти.

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    4 августа 2025, 13:09 • Новости дня

    NYT: Израиль и США запланировали выдвинуть ХАМАС ультиматум

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планируют поставить ХАМАС жесткие условия об освобождении не менее 20 заложников.

    Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планируют выдвинуть ультиматум движению ХАМАС: если радикалы не согласятся на условия, Израиль расширит военную операцию в секторе Газа, передает ТАСС со ссылкой на The New York Times.

    Основные требования – немедленное освобождение всех израильских заложников, которых осталось не менее 20 человек, а также возвращение тел 30 погибших. В обмен Израиль готов выпустить палестинских заключенных.

    Кроме того, Израиль и США требуют, чтобы ХАМАС сложил оружие и прекратил вооруженную борьбу в будущем.

    Представитель ХАМАС Махмуд Мардави в комментарии The New York Times заявил: «Это было нашим требованием с самого начала: прекращение войны, освобождение заключенных и последующие договоренности в секторе Газа – четкая и всеобъемлющая сделка». При этом он отметил, что движение не согласится сложить оружие.

    Ранее лидер ХАМАС в Газе Халиль аль-Хайя говорил о бессмысленности переговоров при сохранении блокады анклава. После очередного отказа ХАМАС премьер Израиля Нетаньяху распорядился отозвать делегацию с переговоров в столице Катара. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф также сообщил о выводе американских переговорщиков из Дохи, объяснив это отсутствием желания у ХАМАС идти на перемирие.

    В ответ палестинские радикалы заявили, что не согласны с оценкой США, подчеркнув, что другие посредники расценили их позицию как конструктивную. Обстановка вокруг Газы продолжает оставаться напряженной, несмотря на попытки международного посредничества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в понедельник, Нетаньяху допустил военное освобождение заложников в секторе Газа. А канцлер ФРГ Мерц заявил об освобождении заложников ХАМАС как об условии мира.

    3 августа 2025, 22:10 • Новости дня
    Британский журналист Торнтон дал Трампу совет о России во избавление от хлопот

    Tекст: Ирма Каплан

    Британский журналист Уоррен Торнтон обратился к президенту США Дональду Трампу в связи с объявлением о том, что спецпредставитель Стив Уиткофф едет в Москву.

    «Разрешите мне избавить вас от лишних хлопот, так как вы не добьетесь прекращения огня, пока не будут выполнены все условия, которые Россия выдвигала в течение последних двух лет. Вы проиграли, но пытаетесь диктовать свои условия, это не сработает. Ваши санкции не сработают. Ваши тарифы не сработают», – написал он в соцсети Х.

    Более того, Торнтон предложил американцам три варианта.

    «Ядерное оружие, которого не будет. Наземные войска, которых не будет. Дайте русским то, чего они хотят. Единственный оставшийся у вас вариант», – резюмировал он.

    Напомним, президент США Дональд Трамп 1 августа заявил в Белом доме, что спецпредставитель Вашингтона на Украине и Ближнем Востоке Стив Уиткофф посетит Россию в ближайшие дни в преддверии санкций, которые Трамп планирует ввести против Москвы из-за Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США сообщили, что Уиткофф посетит Россию в ближайшие дни перед введением новых санкций против Москвы из-за ситуации на Украине. Американист Борис Межуев назвал визит Уиткоффа в Москву его «дембельским аккордом».

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    3 августа 2025, 23:07 • Новости дня
    FT сообщила об «убийственном разговоре» президента Швейцарии с Трампом
    FT сообщила об «убийственном разговоре» президента Швейцарии с Трампом
    @ Pete Marovich/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    В Швейцарии разгорается полемика после того, как США объявили о введении 39-процентной пошлины для альпийской страны в день ее национального праздника.

    Президента Швейцарии Карин Келлер-Зуттер обвиняют в ошибке при подготовке торговой сделки, которую она надеялась заключить с администрацией американского президента Дональда Трампа, пишет Financial Times (FT).

    Поздно вечером в четверг Келлер-Зуттер провела «убийственный» телефонный разговор с Трампом, сообщают источники, знакомые с ситуацией. «Этот 30-минутный разговор стал итогом более трех месяцев и сотен часов переговоров, в ходе которых швейцарские официальные лица считали, что находятся на пути к заключению соглашения, аналогичного британскому о пошлине в 10%. Вместо этого Трамп объявил в пятницу о 39-процентной ставке, одной из самых высоких в мире, когда Швейцария отмечала свой национальный праздник», – пишет газета.

    Швейцарские СМИ резко раскритиковали Келлер-Зуттер за политический провал. Газета SonntagsZeitung назвала переговоры «крупнейшим фиаско», а таблоид Blick заявил, что это величайшее поражение Швейцарии с 1515 года, когда она проиграла битву с французами.

    В июле Келлер-Зуттер, министр финансов и президент Швейцарии, заявила, что нашла «подход к Трампу» в отличие от многих других стран, которым с трудом удавалось добиться встреч с официальными лицами США.

    Швейцарская сторона была готова согласиться на 10-процентный тариф, базовую ставку Трампа, сообщали два источника FT, знакомых с ситуацией. Эта переговорная позиция была одобрена Берном 4 июля.

    Но во время телефонного разговора в четверг Трампа волновало только одно: дефицит торгового баланса Швейцарии с США в размере 39 млрд долларов и то, что еще может предложить эта «очень богатая» альпийская страна.

    «Разговор прошел неудачно в том смысле, что с первой минуты Трамп дал понять, что 10% недостаточно, и все, на чем он может сосредоточиться, так это на том, какэ Швейцария ворует деньги у США. Келлер-Зуттер ничего не могла возразить», – сказал один из источников издания.

    Напомним, президент США подписал указ о введении с 7 августа новых пошлин от 15% до 41% на товары из Евросоюза и более 60 стран, включая Швейцарию, Лаос и Сирию.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, за что США наказывают Швейцарию.

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    3 августа 2025, 18:15 • Видео
    Скандал в Пентагоне на руку Москве

    Главе Пентагона Питу Хегсету прочат скорую отставку, так как он настроил против себя генералитет. Сменщиком может стать его нынешний зам по политическим вопросам Элбридж Колби. Это было бы очень хорошей новостью для России. Но очень плохой для Китая.

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    4 августа 2025, 02:05 • Новости дня
    Times назвала причину согласия фон дер Ляйен на «ужасную сделку» с Трампом

    Times назвала причину согласия фон дер Ляйен на сделку с Трампом

    Times назвала причину согласия фон дер Ляйен на «ужасную сделку» с Трампом
    @ Jacquelyn Martin/AP/ТАСС

    Главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен критикуют за то, что она согласилась с «ужасными» торговыми требованиями американского президента Дональда Трампа, хотя до этого вела воинственную риторику и грозилась ответными мерами США, но у нее была веская причина – американский контингент.

    По словам старшего научного сотрудника брюссельского аналитического центра Bruegel Джейкоба Фанк Киркегора, сделка «ужасна для Европы» с позиции торговли.

    «Если вы ответственный лидер, у вас нет иного выбора, кроме как удержать на своей стороне доминирующую военную силу в НАТО, а именно – Америку Трампа», – приводит ТАСС комментарий Киркегора для Times.

    Эксперт и издание считают, что фон дер Ляйен «сдала назад» после воинственных угроз ответными санкциями США из-за опасений за безопасность ЕС, способность Трампа вывести весь контингент с территории Евросоюза и ради, в какой-то степени, европейского бизнеса.

    Times сравнивает поведение председателя Еврокомиссии с действиями главы НАТО на переговорах с Трампом. Последний назвал Трампа «папочкой» и согласился со всеми его доводами о повышении оборонных затрат странами НАТО. Фон дер Ляйен, как выразился Киркегор, должна была «сделать это грязное дело», согласившись на условия американца.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп предлагал Евросоюзу купить энергоресурсы США на 1 трлн долларов. Еврокомиссия подтвердила невозможность обязать компании Евросоюза закупать именно американские энергоресурсы и представила список американских товаров, на которые могут быть введены ответные пошлины.

    В КНДР сделку по пошлинам между Евросоюзом и США назвали для Брюсселя унизительной, так как выявила зависимость от Вашингтона.

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    4 августа 2025, 07:00 • Новости дня
    Трамп напомнил об ультиматуме России
    Трамп напомнил об ультиматуме России
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Новые антироссийские санкции от США заработают в случае, если перемирие на украинской территории не начнется в озвученные сроки, заявил американский президент Дональд Трамп.

    «Санкции будут, но, похоже, они (Россия – прим. ВЗГЛЯД) довольно успешно их избегают», – сказал Трамп.

    По его словам, российской стороне успешно удается избегать рестрикций, поскольку, по его мнению, в России «хитрые люди», передает РИА «Новости».

    Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что итогом переговоров России и Украины должен стать долгосрочный мир, а разочарования президента США в недостаточной динамичности этого процесса связаны с завышенными ожиданиями.

    Сам Трамп сообщал, что его спецпосланник по Украине и Ближнему Востоку Стив Уиткофф прибудет в Москву за один-два дня до истечения его ультиматума.

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    4 августа 2025, 03:20 • Новости дня
    Трамп объявил о новой дате визита Уиткоффа в Москву
    Трамп объявил о новой дате визита Уиткоффа в Москву
    @ Скриншот с YouTube-канала Белого дома

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп на брифинге заявил журналистам, что спецпосланник США по Украине и Ближнему Востоку Стив Уиткофф прибудет в Москву за один-два дня до истечения его ультиматума.

    По словам Трампа, визит Уиткоффа в Москву может состояться в среду или четверг, 6 или 7 августа.

    «Я думаю, он может поехать в Россию на следующей неделе, в среду или четверг. Они хотят его увидеть, они просили встретиться с ним. <...> Посмотрим, что произойдет»,  – цитирует ТАСС Трампа на брифинге перед вылетом в Вашингтон из Бедминстера.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти США сообщили, что Уиткофф посетит Россию в ближайшие дни перед введением новых санкций против Москвы из-за ситуации на Украине.

    При этом британский журналист Уоррен Торнтон обратился к президенту США Трампу в связи с объявлением о том, что Уиткофф едет в Москву и дал совет.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Трамп пугает российских покупателей нефти.

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    4 августа 2025, 07:37 • Новости дня
    Степашин объяснил символичность заявлений Путина на Валааме
    Степашин объяснил символичность заявлений Путина на Валааме
    @ Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин не случайно решил сделать заявления по поводу слов президента США Дональда Трампа в ходе поездки на Ваалам вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, заявил экс-премьер России Сергей Степашин.

    Выбор Валаама неслучаен – остров является одним из духовных центров страны, глава государства лично участвовал в восстановлении острова и храмов, а также курировал работы и выделял средства, напомнил Степашин в беседе с «Комсомольской правдой».

    Степашин напомнил, что Путин – глубоко верующий человек, и добавил, что в сложные периоды народ страны всегда пытался найти духовные истоки.

    «Даже когда наша страна была коммунистической и атеистической, к Богу также обращались. Поэтому для меня это очевидно, почему именно Валаам был выбран президентом на этот раз для публичных высказываний», – заключил он.

    Напомним, российский президент отверг ультиматумы президента США. Путин пояснял, что переговоры между Москвой и Киевом должны привести к долгосрочному миру, а разочарования Трампа объясняются завышенными ожиданиями.

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    4 августа 2025, 00:08 • Новости дня
    Bild сообщила, что будет при отказе России отвечать на ультиматум Трампа

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские войска наступают на Красноармейск с нескольких направлений, используя тактику полуокружения, которую ранее применяли в районе Константиновки в ДНР, и технологическое превосходство, пишет немецкий таблоид, отмечая, что для ВСУ это очень плохие новости.

    «Российские войска продвигаются все дальше и дальше по Украине – за прифронтовой город ведется особенно ожесточенная борьба. 68-я бригада ВСУ, дислоцировавшаяся там в течение нескольких месяцев, находится под сильным давлением, в то время как российская армия пытается отрезать их пути снабжения. Что произойдет, если котел закроется? И может ли ультиматум Дональда Трампа сыграть свою роль?» – задается вопросом таблоид Bild.

    Ответить помогает военный эксперт Карло Масала, который допускает полное освобождение Красноармейска, поскольку ситуация там «крайне критическая», так как город является к тому же логистическим центром ВСУ.

    С другой стороны, последствия по истечении ультиматума Трампа, возможно, что-то изменят, но, по мнению военного эксперта Томаса Тайнера, и тут мяч на стороне Москвы.

    «Если русские промолчат, ничего не произойдет. Но если начнут издеваться, Трамп этого не потерпит. Если мы действительно хотим закончить этот конфликт, нам следует понимать, что путь к миру лежит через российскую экономику. Если экономика России начнет рушиться, тогда мы сможем поставить ультиматум: либо полный крах экономики, либо выход с Украины», – приводит ИноСМИ слова немецкого эксперта.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, администрация США намерена усилить давление на Россию за счет передачи Киеву американского оружия, заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер.

    При этом Сенат США отложил рассмотрение законопроекта об ужесточении антироссийских санкций, включая меры против партнеров Москвы, до конца летней сессии, сообщила газета The Hill.

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    3 августа 2025, 21:06 • Новости дня
    Вучич допустил встречу с Путиным в Китае

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Сербии Александр Вучич сообщил о возможной встрече с российским коллегой Владимиром Путиным во время поездки на торжества в Китае в сентябре.

    Вучич пояснил, что будет находиться в Китае с 1 по 6 сентября по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что есть вероятность приезда и других мировых лидеров, включая экс-президента США Дональда Трампа, но о их участии информации пока нет.

    Вучич рассказал, что 3 сентября Си Цзиньпин организует официальный ужин для участников торжеств, а 5 сентября еще один ужин устроит один из крупных мировых лидеров, чье имя пока не раскрывается по соображениям безопасности. Вучич намерен остаться в Китае до этого события.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что подготовки ко встрече президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа в Китае с российской стороны не ведется, но она может произойти.

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    3 августа 2025, 15:12 • Новости дня
    Turkiye: Разрешение Турции нужно для прохода подлодок США в Черном море
    Turkiye: Разрешение Турции нужно для прохода подлодок США в Черном море
    @ Diego Cupolo/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Для размещения ядерных подводных лодок в Черном море Соединенные Штаты обязаны получить разрешение от Турции согласно конвенции Монтре, пишет турецкое издание Turkiye.

    Такое требование связано с положениями конвенции о проливах Монтре, регулирующей проход военных кораблей через проливы и их пребывание в Черном море, передает РИА «Новости» со ссылкой на Turkiye.

    Эксперт по международному праву Хаккы Хакан Эркинер пояснил, что конвенция ограничивает не только вход военных кораблей нечерноморских государств, но и их время нахождения в регионе. Он подчеркнул, что документ не предусматривает постоянного присутствия атомных подлодок в Черном море.

    «Я абсолютно не думаю, что Турция даст такое разрешение», – заявил Эркинер.

    Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о решении разместить две атомные подводные лодки в «определенных регионах» в ответ на высказывания зампреда СБ России Дмитрия Медведева. Пентагон отказался раскрывать конкретные районы размещения атомных подлодок США.

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    4 августа 2025, 04:41 • Новости дня
    Трамп подтвердил передислокацию двух субмарин США

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп подтвердил передислокацию двух атомных подлодок в «соответствующие регионы» в ответ на вопрос журналистов перед вылетом в Вашингтон из Бедминстера.

    «Они находятся в регионе, там, где им нужно быть», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Напомним, ранее Трамп заявил, что после слов зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева отдал приказ разместить две атомные подводные лодки в определенных регионах.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Пентагон не стал раскрывать направление движения этих подлодок, однако эксперт Федерации американских ученых Ханс Кристенсен в комментарии Reuters отметил, что Трамп создает «ловушку обязательств», заявив о возможности размещения ядерных подводных лодок.


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    3 августа 2025, 15:36 • Новости дня
    На юге Сирии вспыхнули перестрелки между друзами и ополченцами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    К западу от Эс-Сувейды на юге Сирии возобновились ожесточенные столкновения с применением гранатометов между друзами и ополченцами арабских племен, поддерживаемыми силами безопасности.

    Ожесточенные перестрелки с применением гранатометов вспыхнули в районе Эт-Тааля к западу от Эс-Сувейды, передает ТАСС. Сообщается, что в боях участвуют отряды самообороны друзов и ополченцы арабских племен, поддерживаемые силами безопасности переходного правительства Сирии. Телерадиокомпания Sham TV отмечает, что ситуация обострилась после атаки друзов на позиции правительственных войск под селением Тель-Хадид. По данным Al Jazeera, в результате этого нападения были убиты пять сотрудников сил безопасности. Также ранее друзы отразили атаку бедуинов у селения Зейбин, что находится к югу от Эс-Сувейды. В небе над южными районами Сирии барражируют израильские беспилотники, но информации о нанесении ими ударов по земле пока не поступило.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные нанесли удар по южной части Сирии. При одном из ударов Израиля в пригороде Дамаска погиб сирийский силовик. Власти Сирии осудили авиаудары Израиля по дворцу в Дамаске.

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    3 августа 2025, 15:56 • Новости дня
    В секторе Газа число погибших от голода достигло 175

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    За последнее время в секторе Газа от голода скончались 175 человек, среди которых 93 ребенка, зафиксированы новые смерти в больницах анклава.

    Число умерших от голода в секторе Газа достигло 175, включая 93 ребенка, передает ТАСС. Об этом сообщил Минздрав палестинского анклава в своем телеграм-канале. За последние сутки в больницах Газы зарегистрировали еще шесть случаев смерти, связанных с голодом и недоеданием, отметили в ведомстве.

    По информации Минздрава, общее число жертв эскалации конфликта в Газе с октября 2023 года составляет 60430 человек. Кроме того, более 148 тыс. человек получили ранения в результате ongoing военных действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные нанесли удары по сектору Газа, в результате которых погибли более 100 палестинцев. Во время стрельбы у центра гуманитарной помощи в Газе были убиты более 10 человек. ООН попросили официально признать сектор Газа зоной голода.

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    4 августа 2025, 09:29 • Новости дня
    В Китае заявили о переоценке Трампом влияния США на мировую торговлю

    China Daily: Трамп не сможет изменить правила торговли протекционистскими мерами

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп переоценил влияние Соединенных Штатов на международный товарооборот и не сможет изменить правила мировой торговли, сообщает China Daily.

    Китайское издание пишет, что Дональд Трамп переоценивает влияние США на мировую торговлю и не сможет изменить ее правила за счет протекционистских мер, передает ТАСС.

    Авторы указывают, что на долю США приходится около 17% глобального товарооборота, таким образом Вашингтон переоценивает свою способность повлиять на изменение торговых правил в мире, «просто размахивая тарифной дубинкой».

    Издание обращает внимание на попытки Трампа давить на Индию с требованием отказаться от закупок российской нефти. По мнению авторов, такой подход только еще больше осложнит торговые переговоры между США и Индией, которые и так находятся в сложной ситуации.

    Авторы напоминают, что нынешний глава Белого дома не предложил миру эффективных торговых правил, а его односторонняя протекционистская политика, замаскированная под «искусство сделки», не приносит результата. Они также отмечают, что подобное давление ощущают и другие крупные экономики, например Евросоюз.

    В материале подчеркивается, что Белый дом постоянно связывает тарифную войну с геополитическими вопросами, включая кризис на Украине, что лишь усложняет как торговые отношения, так и решение насущных проблем. Авторы делают вывод, что повышение пошлин не приведет к пополнению бюджета США, не компенсирует дефицит и не создаст новых рабочих мест.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что его тарифная политика и введение пошлин «воскресили» экономику США.

    Трамп также заявлял, что Индия якобы прекратит приобретать нефть у России в обмен на торговую сделку с США. В Индии опровергли заявления западных СМИ о приостановке закупок российской нефти.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему сроки ультиматума Трампа не влияют на российскую экономику.

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    4 августа 2025, 11:27 • Новости дня
    Tageszeitung: Ультиматум Трампа не изменит цели спецоперации Путина

    Tекст: Вера Басилая

    Ультиматум президента США Дональда Трампа о прекращении огня между Россией и Украиной не приведет к изменению намерений президента России Владимира Путина, сообщает Tageszeitung.

    Немецкая газета Tageszeitung заявила, что ультиматум Трампа не заставит Путина отказаться от целей спецоперации, передает РИА «Новости».

    «Ультиматумы не могут принудить к миру», – пишет издание.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что новые антироссийские санкции от США начнут действовать в случае отсутствия перемирия на Украине в указанные им сроки.

    Владимир Путин отмечал, что целью переговоров между Россией и Украиной должен стать долгосрочный мир, а неудовлетворенность президента США динамикой переговоров связана с завышенными ожиданиями.

    Дональд Трамп сообщал, что его спецпосланник по Украине и Ближнему Востоку Стив Уиткофф прибудет в Москву за один-два дня до истечения ультиматума.

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    3 августа 2025, 14:14 • Новости дня
    ВВС Египта сбросили десятки тонн помощи для сектора Газа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военно-транспортные самолеты Египта за три дня доставили жителям сектора Газа десятки тонн продовольствия, сбрасывая грузы в труднодоступные районы анклава.

    Египетские вооруженные силы сообщили, что за прошедшие три дня самолеты ВВС страны сбросили с воздуха десятки тонн продовольственной помощи для жителей сектора Газа, передает РИА «Новости». В заявлении говорится, что девять военно-транспортных самолетов вылетели из Арабской Республики Египет с целью доставки гуманитарных грузов в наиболее нуждающиеся районы палестинского анклава. Власти Египта отметили, что помощь предназначалась для тех районов, которые трудно обеспечить другими способами из-за сложной обстановки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль нанес удары по сектору Газа, в результате которых погибли более 100 палестинцев. Более 10 человек погибли при стрельбе у центра гуманитарной помощи в Газе. ООН попросили официально признать сектор Газа зоной голода.


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    В Белом доме обвинили Индию в финансировании конфликта на Украине
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    Индия проигнорировала нефтяной шантаж США

    Индия продолжает покупать российскую нефть, мощности НПЗ полностью загружены, идут переговоры об оптовой закупке сырья в сентябре. С требованиями к Нью-Дели отказаться от российской нефти выступал президент США Дональд Трамп, который угрожал тарифами и вторичными санкциями. Как говорят эксперты, Россия превратилась для Индии в крупнейшего поставщика, разорвать контракты в одночасье просто невозможно. Подробности

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    Новые границы России признали в Америке с умыслом

    Власти Никарагуа в лице президента Даниэля Ортеги и его жены поступили как старые друзья – и прислали в Россию официальное письмо с признанием конституционных границ РФ от Херсона до Курил. Но это, скорее всего, не просто жест дружбы. В нем есть грандиозный замысел. Подробности

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    «Мы про Д'Артаньяна знаем в сто раз больше, чем про казачьих атаманов»

    «Казачество стояло за беспримерным расширением территорий России, сделав ее самым большим государством на планете». Писатель Захар Прилепин написал книгу о казачьем атамане Степане Разине и рассказал газете ВЗГЛЯД, являются ли казаки отдельным народом и в чем состоит современная задача казачества. Подробности

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    Война будущего докажет бессилие США и Израиля

    Стали появляться новые подробности, доказывающие, что Израиль и США прекратили противостояние с Ираном не из-за доброй воли. Все дело в том, что у них оказались на пределе возможности защищаться от иранских ракетных ударов. Это обстоятельство показывает то, как уже в скором времени будут выглядеть войны будущего – и почему в них будут побеждать те, кто сегодня выглядит очень слабым. Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Скандал в Пентагоне на руку Москве

      Главе Пентагона Питу Хегсету прочат скорую отставку, так как он настроил против себя генералитет. Сменщиком может стать его нынешний зам по политическим вопросам Элбридж Колби. Это было бы очень хорошей новостью для России. Но очень плохой для Китая.

    • Новое признание новых границ России

      Руководство республики Никарагуа в специальном письме объявило о признании так называемых новых границ России, то есть принадлежность ей Крыма, Донбасса и других регионов, некогда входивших в состав Украины. Насколько это важно и значимо?

    • Путин ответил на ультиматум США

      Президент России Владимир Путин в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко озвучил ответ на ультиматум президента США Дональда Трампа и дал американцу совет по поводу завышенных ожиданий.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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