  • Новость часаВС России с начала года освободили более 200 населенных пунктов в ходе СВО
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Трамп нарушил главную военную тайну США
    Кнайсль восхитилась отвагой россиян во время землетрясения
    Мем с Трампом, Медведевым и котом стал популярен в соцсетях
    Эксперты объяснили бессилие Киева против «Герани-3»
    ВС России установили контроль над трассой между Красноармейском и Константиновкой
    Британский журналист Торнтон дал Трампу совет о России во избавление от хлопот
    Bloomberg: Индии в случае отказа от нефти из России грозят многомиллиардные убытки
    Депутат Рады: Из ВСУ сбежали почти 400 тыс. человек
    Посла Германии в Тбилиси уличили в аморальном поведении
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Ермак поддержал традицию топить украинских президентов

    Никому из предшественников не снилась та власть, которая есть у нынешнего главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Ему удалось оттеснить от Зеленского все другие «придворные группировки» и создать почти тотальные вертикали власти.

    5 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Итогами Потсдамской конференции мы пользуемся и сейчас

    Советский Союз смог создать полноценную буферную зону. Нужно ли было навязывать социализм другим странам – вопрос неоднозначный. Но себя он на десятилетия обезопасил с запада, и это факт, с которым не поспоришь.

    5 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Время «сынков» уходит, приходит время мужиков

    Сейчас культ воина снова на восходящей спирали. Старый мир менеджеров в полукедах и прочих тиктокарей шестого разряда этому сопротивляется как может, но уже потрескивает по швам.

    19 комментариев
    4 августа 2025, 06:22 • Новости дня

    Канцлер ФРГ Мерц заявил об освобождении заложников ХАМАС как об условии мира

    Tекст: Ирма Каплан

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц высказался после просмотра видео, представленного ХАМАС, с изображением нескольких еврейских заложников, среди которых истощенный Эвьятар Давид, которому, как сообщил Штаб семей заложников и пропавших без вести, приказали рыть себе могилу в тоннеле.

    «Я в ужасе от того, что увидел: Эвьятар Давид и Рим Браславский. ХАМАС мучает заложников, терроризирует Израиль и использует население Газы в качестве щита. Фотографии показывают: ХАМАС не должен играть никакой роли в будущем Газы», – написал Мерц в соцсети Х.

    Он добавил, что освобождение заложников должно стать обязательным условием перемирия в Газе.

    «Прекращение огня неизбежно, но освобождение всех заложников должно стать обязательным условием для этого. Израиль не ответит взаимностью на цинизм ХАМАС и должен продолжать оказывать гуманитарную помощь», – добавил канцлер.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, самолеты ВВС Германии осуществили первый сброс 34 поддонов с гуманитарной помощью для сектора Газа общим весом почти 14 тонн.За последнее время в секторе Газа от голода

    скончались 175 человек, среди которых 93 ребенка, зафиксированы и новые смерти в больницах анклава.


    1 августа 2025, 11:20 • Новости дня
    Эксперт объяснил цели визита Уиткоффа в Россию

    Политолог Минченко: Визит Уиткоффа в Россию – это шанс переломить негативную динамику

    Эксперт объяснил цели визита Уиткоффа в Россию
    @ Al Drago/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    У американского эмиссара Стива Уиткоффа в России могут состояться встречи с представителями МИД и администрации президента, а также с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым. Это может переломить негативную динамику в политике американской администрации в отношении Москвы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Так он прокомментировал сообщение о предстоящем визите Уиткоффа в Россию.

    «Стив Уиткофф очень близок к Дональду Трампу и фактически считается членом его семьи. Визит в Россию – это шанс переломить негативную динамику, существующую в американской администрации по отношению к Москве», – считает Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    По его мнению, у спецпосланника главы Белого дома может быть намечено несколько треков: первый – встречи с представителями российского внешнеполитического ведомства и администрации президента; второй – переговоры с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым. «Посмотрим, как будут развиваться события», – добавил собеседник.

    Политолог также счел неудивительным, что перед визитом в Россию Уиткофф отправится в Израиль и сектор Газа. «Он в первую очередь спецпредставитель по ближневосточному урегулированию. Кроме того, эта тема в повестке дня администрации США имеет гораздо большее значение, чем Россия и украинский кризис. Это связано с целым рядом причин», – пояснил Минченко.

    «Во-первых, в Штатах очень сильное еврейское лобби. Так, республиканская база – это протестанты, а они питают особые чувства к Израилю, к народу Ветхого Завета. Поэтому для значительной части республиканцев поддержка Тель-Авива – не просто какая-то геополитическая ставка, это прямо вытекает из их религиозных верований», – детализировал собеседник.

    «Кроме того, в регионе складывается кризисная ситуация. Целый ряд стран после выступления Франции, которое поддержала Британия, планируют признать палестинское государство. Россия и Украина на фоне происходящего на Ближнем Востоке поворота меркнут для американской стороны», – заключил Минченко.

    Ранее Дональд Трамп анонсировал визит Стива Уиткоффа в Россию. «Да, он поедет в Израиль, а затем в Россию, хотите верьте, хотите нет», – сказал президент США в ответ на вопрос журналистов о поездке спецпосланника на Ближний Восток. В Белом доме сообщали, что Уиткофф посетит сектор Газа 1 августа.

    Также Трамп заявил, что Вашингтон собирается ввести рестрикции против Москвы после истечения десятидневного срока в связи с урегулированием ситуации на Украине. Но он добавил, что не очень верит в действенность этого метода.

    «Да, мы можем ввести санкции. Я не думаю, что санкции его (Владимира Путина) беспокоят. Они знают о санкциях. Не знаю, будет ли эффект, но мы это сделаем», – сказал американский лидер. Он также снова повторил, что этого конфликта не должно было быть. «Это война Джо Байдена. Ее никогда не должно было быть, если бы я тогда был президентом. Не стоило ввязываться в эту войну», – сказал Трамп.

    Напомним, Уиткофф неоднократно посещал Россию, его в том числе принимал Владимир Путин. Последний визит состоялся в апреле. Тогда стороны обсудили возможность возобновления прямых переговоров Москвы и Киева. После этого в Стамбуле прошли три раунда переговоров российской и украинской делегаций.

    В конце июля Уиткофф в разговоре с Fox News выразил уверенность, что мирное соглашение между Россией и Украиной будет заключено, передает РИА «Новости». «Президент Трамп прав: эта война никогда не должна была начаться», – сказал он, отметив, что если удастся найти решение, «это станет важным моментом».

    Комментарии (18)
    1 августа 2025, 11:14 • Новости дня
    Боррель счел меры ЕС против Израиля «плохой шуткой»
    Боррель счел меры ЕС против Израиля «плохой шуткой»
    @ Marcin Banaszkiewicz/Fotonews/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший глава европейской дипломатии Жозеп Боррель усомнился в эффективности ограничений против Израиля, предложив Еврокомиссии рассмотреть более серьезные меры в ответ на ситуацию в Газе.

    Евросоюз должен рассматривать более жесткие меры против Израиля, чем только приостановку его участия в научно-исследовательской программе Horizon Europe, заявил бывший глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью порталу EUobserver, передает ТАСС.

    «Если это единственный ответ, на который способна Еврокомиссия в ответ на действия Израиля, то это шутка. Плохая шутка», – подчеркнул Боррель.

    По его словам, Еврокомиссия могла бы рассмотреть вариант приостановки торгового соглашения с Израилем, что стало бы более серьезной мерой. Также Боррель отметил, что многие государства-члены не хотят вводить санкции против Израиля, и назвал это реальностью, с которой приходится считаться.

    28 июня Еврокомиссия рекомендовала приостановить участие Израиля в Horizon Europe. Основанием для этого решения стали действия Израиля в секторе Газа, которые, как считают в Брюсселе, нарушают международное право и права человека. В предложении ЕК отмечается, что среди жертв военной операции Израиля много гражданских, а число людей, страдающих от голода и недоедания, растет.

    Ранее Боррель сравнил конфликт на Ближнем Востоке с раковой опухолью. Он ранее заявил, что отказ Евросоюза исполнять ордер Международного уголовного суда на Биньямина Нетаньяху демонстрирует двойные стандарты.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как признание Палестины раскалывает Запад.

    Комментарии (2)
    3 августа 2025, 18:15 • Видео
    Скандал в Пентагоне на руку Москве

    Главе Пентагона Питу Хегсету прочат скорую отставку, так как он настроил против себя генералитет. Сменщиком может стать его нынешний зам по политическим вопросам Элбридж Колби. Это было бы очень хорошей новостью для России. Но очень плохой для Китая.

    Комментарии (0)
    2 августа 2025, 16:53 • Новости дня
    На открытии чемпионата пожарных в ФРГ включили первую строфу «Песни немцев»
    На открытии чемпионата пожарных в ФРГ включили первую строфу «Песни немцев»
    @ Sina Schuldt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    На торжественном открытии чемпионата Германии среди пожарных в Торгау прозвучала первая строфа «Песни немцев», которую обычно ассоциируют с периодом нацистской Германии.

    Инцидент произошел на открытии чемпионата ФРГ среди пожарных в городе Торгау, передает ТАСС.

    Во время церемонии прозвучала первая строфа «Песни немцев», использовавшаяся во времена нацистской Германии и остающаяся популярной среди правых радикалов. Официальным гимном ФРГ признан только третий куплет этого произведения, написанного Августом Генрихом Гофманом фон Фаллерслебеном в 1841 году.

    Строфа «Германия, Германия превыше всего» не запрещена законом, однако ее исполнение связывают с пропагандой нацизма и крайне правых идей. Замруководителя Ассоциации пожарных Германии Херман Шрек заявил, что организация дистанцируется от случившегося и придерживается демократических ценностей. По его словам, идеи, противоречащие этим принципам, недопустимы среди пожарных, а лица, ответственные за инцидент, были отстранены от исполнения обязанностей.

    В чемпионате принимает участие более 600 человек, которые соревнуются в забеге на 100 метров с препятствиями, тушении возгораний на время и других дисциплинах.

    Ранее Мария Захарова обратила внимание на ошибку посольства Германии, когда оно опубликовало карту с изображением гибрида флага Третьего рейха и символа запрещенной Национал-большевистской партии( запрещена в России) вместо советского флага. Захарова назвала подобный инцидент вопиющим неуважением к памяти советских воинов, павших во Второй мировой войне. Посольство Германии позже удалило этот пост из своих социальных сетей.

    Комментарии (0)
    2 августа 2025, 03:58 • Новости дня
    Дмитриев назвал историческим событием прибытие рейса из Эр-Рияда в Москву

    Tекст: Антон Антонов

    Прибытие первого прямого рейса из Саудовской Аравии в Москву является историческим событием, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    «Историческое событие: первый самолет авиакомпании Саудовской Аравии приземлился в Москве», – заявил Дмитриев в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Дмитриев подчеркнул, что прямые рейсы между Эр-Риядом и Москвой будут стимулировать бизнес, туризм и культурный обмен между Россией и Саудовской Аравией, передает РИА «Новости».

    Первый прямой рейс из Эр-Рияда выполнила авиакомпания Flynas, самолет приземлился в московском аэропорту Внуково в пятницу. Другой самолет авиакомпании вылетел из Москвы в столицу Саудовской Аравии.

    Ранее между двумя странами выполнялись чартерные рейсы, связанные с хаджем – религиозным паломничеством мусульман в Мекку и ее окрестности. В 2025 году хадж проводился с 4 по 9 июня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация выдала разрешение авиакомпании Flynas на выполнение регулярных рейсов по маршруту Эр-Рияд – Москва.


    Комментарии (0)
    3 августа 2025, 06:49 • Новости дня
    Столкновения между правительственными войсками и курдами произошли в Сирии
    Столкновения между правительственными войсками и курдами произошли в Сирии
    @ REUTERS/Karam al-Masri

    Tекст: Антон Антонов

    На севере провинции Алеппо произошли вооруженные столкновения между войсками переходного правительства Сирии и отрядами курдов, сообщило Минобороны страны.

    Ведомство заявило, что армейские силы отразили попытку проникновения бойцов «Сил демократической Сирии» в район Эль-Кайария близ Манбиджа. В результате ракетного обстрела со стороны курдов были ранены четыре военнослужащих и три мирных жителя, передает ТАСС.

    В министерстве подчеркнули, что сирийские подразделения нанесли ответные точечные удары по позициям противника. По данным ведомства, была уничтожена ракетная установка и артиллерия, которые использовались при атаке.

    Коалиция СДС, в свою очередь, как передал телеканал Sham TV, обвинила в атаке «недисциплинированные группировки» внутри правительственных войск. По их версии, курдские отряды вели ответные действия на провокации в районе Дейр-Хафер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле в восточной части провинции Алеппо вспыхнули ожесточенные столкновения между сирийскими войсками и курдскими формированиями.


    Комментарии (3)
    3 августа 2025, 23:39 • Новости дня
    Израильский министр нарушил правило не молиться на Храмовой горе

    Министр нацбезопасности Израиля поднялся на Храмовую гору и нарушил статус-кво

    Tекст: Ирма Каплан

    В воскресенье министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир совершил беспрецедентный поступок, возглавив группу верующих евреев, молящихся на Храмовой горе в день Тиша бе-Ав, национальный день траура еврейского народа.

    Действия Бен-Гвира немедленно вызвали резкое осуждение со стороны Палестинской администрации, Иордании и Саудовской Аравии, так как Бен-Гвир привел за собой  3527 еврейских паломников на Храмовую гору, нарушая статус-кво, пишет Times of Israel.

    Храмовая гора, где раньше располагались еврейские храмы, а сегодня находятся мечеть Аль-Акса и святыня Купол Скалы, стала одной из самых горячих точек на Ближнем Востоке.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с заявлением в ответ на визит Бен-Гвира, заявив, что «политика Израиля по сохранению статус-кво на Храмовой горе не изменилась и не изменится».

    С момента вступления в должность в 2022 году политик-ультранационалист Бен-Гвир постоянно заявлял, что его задача в том, чтобы позволить звучать иудейским молитвам на Храмовой горе, даже нарушая давний статус-кво между Израилем и Иорданией, которая управляет этим местом через Иерусалимский исламский вакф.

    Согласно негласному соглашению, евреям разрешено посещать это место, но запрещено там молиться.

    «В воскресенье Бен-Гвир дерзко нарушил это соглашение, возглавив чтение молитвы «Амида» для десятков других евреев, соблюдающих Тиша бе-Ав – день поста, в память о разрушении обоих еврейских Храмов, располагавшихся на Храмовой горе в древности», – пояснила газета.

    Тем временем министр израильский обороны Исраэль Кац поклялся, что Израиль будет укреплять свое влияние на святом месте «навсегда».

    Кац опубликовал в соцсети Х фотографии, на которых он у Стены Плача позирует с солдатами ЦАХАЛ, заявив, что молится о возвращении заложников, мире для израильских общин, защите сил безопасности и разгроме ХАМАС.

    Как писала 1 августа газета ВЗГЛЯД, палестинское движение ХАМАС выпустило заявление, в котором поприветствовало позицию Нью-Йоркской конференции и выразило готовность вернуться к переговорам с Израилем, когда в секторе Газа закончится голод и блокада гумпомощи.


    Комментарии (3)
    1 августа 2025, 22:15 • Новости дня
    Хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по аэропорту Бен-Гурион в Израиле
    Хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по аэропорту Бен-Гурион в Израиле
    @ EPA/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве подвергся атаке со стороны движения хуситов, применивших гиперзвуковую баллистическую ракету, заявил представитель вооруженных сил йеменского движения «Ансар Алла» Яхья Сариа.

    Сариа заявил: «Ракетные силы йеменских вооруженных сил (хуситов) провели военную операцию, в ходе которой атаковали гиперзвуковой баллистической ракетой «Палестина-2» аэропорт Лод (Бен-Гурион) в Яффо (Тель-Авиве)».

    Это не первая подобная атака: о предыдущем обстреле аэропорта хуситы сообщали 29 июля, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные формирования движения «Ансар Аллах» (хуситов) нанесли серию ударов по целям в Израиле. Группировка хуситов предупредила об атаке на американские торговые суда, взаимодействующие с портами Израиля, несмотря на перемирие с США.

    Комментарии (0)
    2 августа 2025, 12:03 • Новости дня
    В Германии зафиксировали третий пожар на железной дороге за двое суток

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Германии вновь произошло возгорание железнодорожных кабелей, на этот раз на угольной ветке в Саксонии-Анхальт, по предварительным данным из-за поджога.

    Третье за последние два дня возгорание железнодорожных кабелей зафиксировано в Германии, пишет РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Deutsche Bahn. По данным компании, инцидент произошел вечером пятницы на железнодорожной линии в федеральной земле Саксония-Анхальт, и, как отмечается в пресс-релизе, «по предварительным данным расследования, причиной этого возгорания кабеля также стал поджог».

    Ранее два пожара, также предположительно возникшие из-за диверсий, привели к остановке движения поездов между Дуйсбургом и Дюссельдорфом на западе страны. Ответственность за них взяла на себя группа левых экстремистов Kommando Angry Birds.

    В этот раз пожар вспыхнул на железнодорожной ветке, используемой для перевозки угля. Движение поездов между Дуйсбургом и Дюссельдорфом было восстановлено утром субботы, однако некоторые поезда продолжают следовать с задержками.

    Железнодорожная инфраструктура, поврежденная в результате предыдущих возгораний, была оперативно отремонтирована: рабочие заменили пять кабелей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция Германии сообщила о втором поджоге на железной дороге. Полиция Германии ранее предположила диверсию на железнодорожных объектах.

    Комментарии (0)
    1 августа 2025, 14:50 • Новости дня
    ВВС ФРГ сбросили первые грузы гуманитарной помощи над Газой

    Бундесвер начал воздушную доставку продовольствия и медикаментов в Газу

    Tекст: Денис Тельманов

    Самолеты ВВС Германии осуществили первый сброс 34 поддонов с гуманитарной помощью для сектора Газа общим весом почти 14 тонн.

    Бундесвер начал операцию по доставке гуманитарной помощи в Газу, передает ТАСС. Согласно совместному заявлению Минобороны и МИД ФРГ, в ходе первых двух авиарейсов было сброшено 34 поддона с продуктами и медикаментами, предоставленными Иорданской хашимитской благотворительной организацией. Общий вес гуманитарного груза составил почти 14 тонн.

    Глава Минобороны Германии Борис Писториус отметил: «В настоящее время в Газе ощущается острая нехватка продовольствия и медикаментов». Он подчеркнул, что решение о воздушной доставке гуманитарных грузов было принято совместно с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и министром иностранных дел Йоханном Вадефулем. Министр добавил, что Германия работает с партнерами над обеспечением масштабной и срочной помощи нуждающимся.

    Йоханн Вадефуль назвал воздушную доставку дополнительным способом быстрой помощи, однако подчеркнул, что она не заменит полноценный наземный маршрут. Он заявил, что только по суше возможно обеспечить достаточный объем помощи жителям Газы. Министр также призвал Израиль гарантировать безопасный доступ и распределение гуманитарной помощи международным организациям.

    Ранее канцлер ФРГ объявил о создании совместно с Иорданией «воздушного моста» для оказания поддержки жителям сектора Газа. В миссии также участвуют Франция и Британия. Германия направила в Иорданию два военно-транспортных самолета для участия в операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Эммануэль Макрон заявил о готовности признать Палестину уже этой осенью. Дональд Трамп отметил, что слова президента Франции ничего не изменят. Аналитики указывают на гонку за статус главного миротворца, способного инициировать создание палестинского государства.

    Несколько гуманитарных организаций выразили резкую критику Евросоюзу за недостаточную активность в урегулировании ситуации в секторе Газа. В британском правительстве растет недовольство отказом Кира Стармера поддержать признание Палестины на фоне гуманитарного кризиса.

    Комментарии (2)
    1 августа 2025, 13:36 • Новости дня
    Полиция Германии сообщила о втором поджоге на железной дороге

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На участке железной дороги в Дюссельдорфе зафиксировали второй случай возгорания кабелей, что привело к перебоям в движении поездов и изменению маршрутов.

    Полиция Германии выявила новое возгорание на железнодорожной линии в Дюссельдорфе, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство DPA. Инцидент произошел на участке в двух километрах от места предыдущего поджога, который также был совершен неизвестными накануне. Нарушители заложили запальное устройство в кабель-канал, в результате чего поврежден кабель длиной свыше 60 метров.

    Оба возгорания, по мнению полиции, случились одновременно. Представитель полиции заявил: «Мы рассматриваем эти случаи как умышленную диверсию». Ответственность за поджоги взяла на себя анархическая группа Angry Birds Commando; полиция проверяет достоверность заявления, опубликованного в интернете. Расследование ведет отдел государственной охраны.

    Из-за инцидента движение поездов на участке Дуйсбург – Дюссельдорф было остановлено. Как отмечает издание, ремонтные работы, которые предполагалось завершить к середине пятницы, теперь продлятся дольше. В Deutsche Bahn скорректировали маршруты, запустили дополнительные автобусы для пассажиров. На главных вокзалах Дуйсбурга и Дюссельдорфа наблюдается скопление людей, отмечаются перебои в сообщениях с Берлином, Франкфуртом-на-Майне и в направлении Нидерландов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция Германии предположила диверсию на железной дороге после происшествия. Пассажирский поезд сошел с рельсов недалеко от Ридлингена, что привело к гибели и ранениям людей среди примерно 100 находившихся на борту.

    Комментарии (0)
    2 августа 2025, 10:26 • Новости дня
    Советник Нетаньяху обвинил Макрона в срыве сделки по Газе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Советник Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман подверг критике высказывания президента Франции, назвав их препятствием для соглашения с ХАМАС.

    По его словам, президент Франции Эмманюэль Макрон дал палестинскому движению ХАМАС повод отказаться от соглашения по урегулированию ситуации в секторе Газа, приравняв удерживаемых радикалами заложников к палестинским заключённым в израильских тюрьмах, сообщает ТАСС.

    В своем телеграм-канале Гендельман отметил: «Макрон в очередной раз выбрал моральную слепоту вместо морального лидерства. Любое заявление, уравнивающее невинных граждан и военных преступников, – прямое препятствие переговорам и подарок террористам». Он подчеркнул, что такие слова французского лидера усиливают шантаж со стороны ХАМАС и мешают достижению договорённостей, которые сейчас рассматриваются сторонами.

    Гендельман также напомнил, что в день, когда миру был показан измученный Эвьятар Давид, удерживаемый ХАМАС с 7 октября 2023 года без медицинской помощи и контакта с семьёй, Макрон публично сопоставил его с осужденными за убийства и теракты палестинцами. По словам советника, подобная риторика подрывает усилия посредников по освобождению заложников и укрепляет экстремизм.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Израиля пригрозили Франции в ответ на заявление о признании Палестины. Кабинет министров Британии потребовал от Кира Стармера признать Палестину. Эммануэль Макрон объявил о намерении признать Государство Палестина на сентябрьской сессии Генассамблеи ООН.

    Комментарии (0)
    2 августа 2025, 08:00 • Новости дня
    MBDA объявил о готовности возобновить производство ракет Taurus для бундесвера

    Tекст: Антон Антонов

    Производитель ракетных систем MBDA готов возобновить выпуск крылатых ракет Taurus для бундесвера, который не пополнял их запасы с 2010 года, сообщил глава немецкого отделения концерна Томас Готтшильд.

    Готтшильд отметил, что MBDA «готов немедленно приступить к производству, если последует заказ со стороны клиента». Сейчас проходит модернизация и обслуживание уже имеющихся запасов Taurus на основе контракта, одобренного в конце 2024 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на Handelsblatt.

    Издание уточняет, что последние из порядка 600 ракет Taurus, находящихся на складах армии ФРГ, были поставлены еще в 2010 году, однако интерес к новым ракетам этого типа значительно вырос в последнее время.

    MBDA также объявил о намерении разрабатывать технологии и системы вооружений, призванные усилить независимость Европы от США в сфере обороны.

    Планируется не только возобновление выпуска Taurus, но и модернизация этих ракет, а также подготовка их к использованию на истребителях Eurofighter, которые пока не способны нести вооружения такого типа. Кроме того, немецкое подразделение MBDA рассматривает расширение выпуска ракет для комплекса Patriot, единственным производителем которых за пределами США оно является, добавляет издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия заявила о планах поставить на Украину дальнобойные вооружения, произведенные совместно с британской оборонной промышленностью, в ближайшие недели и месяцы. При этом ранее власти Германии отвергли просьбу Киева о поставке ракет большой дальности Taurus.

    Комментарии (0)
    3 августа 2025, 20:38 • Новости дня
    Дроны хуситов ударили по трем объектам в Израиле

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Мятежные хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» с помощью дронов ударили по трем израильским объектам, сообщил представитель вооруженных сил хуситов Яхъя Сариа.

    Подразделения беспилотной авиации ударили по трем целям, два из них – это военные объекты в Тель-Авиве и Ашкелоне, третий – это порт в Хайфе, сказал Сариа, передает ТАСС.

    Ранее хуситы сообщали, что ударили гиперзвуковой баллистической ракетой по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве.

    Комментарии (0)
    1 августа 2025, 11:48 • Новости дня
    Бундестаг объявил поиски тренеров по йоге и пилатесу

    Бундестаг начал поиск инструкторов по йоге для снижения стресса у сотрудников

    Tекст: Мария Иванова

    В администрации парламента Германии планируют ввести регулярные курсы йоги и пилатеса с февраля 2026 года для профилактики стресса среди сотрудников.

    Отдел закупок немецкого парламента ищет инструкторов по йоге и пилатесу для сотрудников администрации, чтобы снизить стресс и повысить уровень расслабления, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение издания Bild.

    В администрации бундестага уточнили, что участие депутатов парламента и их помощников в программе не предусмотрено. Курс йоги рассчитан на период с февраля 2026 года по январь 2030 года, за это время участники познакомятся с признанными методами снижения стресса, чтобы предотвращать его негативные последствия для здоровья.

    Пилатес будет нацелен на комплексное укрепление глубоких мышц тела, а занятия организуют в одном из зданий бундестага. Стоимость курса для сотрудников администрации составит 30 евро за 15 занятий. Итоговая сумма контракта пока неизвестна, но его присудят победителю тендера, предложившему наилучшие условия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при этом власти Германии планируют поэтапно увеличить число добровольцев в армии, доведя их количество до 40 тыс. молодых людей ежегодно к 2031 году. Минобороны Германии назвало инженеров по ремонту и обслуживанию техники самой дефицитной специальностью в случае войны.

    Комментарии (0)
    2 августа 2025, 19:15 • Новости дня
    Bild сообщил о попадании гумпомощи Газы в руки ХАМАС

    Bild: от 50% до 100% гуманитарной помощи Газы получил ХАМАС

    Tекст: Евгения Караваева

    По оценке правительства Германии, от 50% до 100% международной гуманитарной помощи, поступающей в сектор Газа, оказывается в распоряжении движения ХАМАС.

    Правительство Германии считает, что от 50% до 100% международной гуманитарной помощи, поступающей в сектор Газа, оказывается в руках палестинской группировки ХАМАС, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.

    Официальный представитель правительства Германии Штефан Корнелиус также заявил, что Израиль, по мнению Берлина, делает недостаточно для улучшения гуманитарной ситуации в секторе Газа. Кабмин ФРГ считает, что израильские власти обязаны обеспечивать поставки гумпомощи жителям анклава при поддержке ООН и гуманитарных организаций, а также выражает обеспокоенность сообщениями о том, что ХАМАС и другие структуры удерживают значительные объемы гуманитарной помощи.

    Представитель минобороны Германии, имя которого не приводится, подчеркнул, что правительству неясно, в чьи руки попадают поставки, поскольку немецкие военные «не присутствуют там на земле». В Бундесвере также считают, что сброс гуманитарной помощи с самолетов нельзя назвать оптимальным способом решения кризиса.

    С конца июля израильские власти позволили иностранным государствам возобновить сброс гумпомощи с воздуха. За это время в сектор Газа было доставлено более 100 поддонов с продовольствием и медикаментами, а также направлены фуры с помощью с территории Египта. Тем временем ситуация остается напряженной: после отказа Израиля работать с БАПОР (Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам), за распределение помощи теперь отвечают четыре центра, открытые частным американским фондом GHF при поддержке Израиля.

    По данным ООН, раздачи гуманитарной помощи в Газе зачастую сопровождаются стрельбой со стороны израильских военных по палестинцам, и с мая в таких инцидентах погибли 1373 человека. Израильские военные объясняют применение оружия тем, что палестинцы якобы покидают определенные маршруты и приближаются к армейским позициям, а местные власти утверждают, что новый порядок помогает мирному населению получать помощь в обход ХАМАС.

    Комментарии (0)
    Главное
    Сейсмологи сообщили о семи ощущаемых землетрясениях за сутки на Камчатке
    ВСУ начали стягивать резервы со всего фронта в Сумскую область
    Израильский министр нарушил правило не молиться на Храмовой горе
    Госдеп США: Вашингтон стоит плечом к плечу с Киевом
    Троих приезжих из Нижнего Тагила задержали за съемку на фоне пожара в Сочи
    На Солнце зафиксировали вспышку предпоследнего класса мощности М
    Ученые в Германии создали самую энергоемкую молекулу для ракет будущего

    Индия проигнорировала нефтяной шантаж США

    Индия продолжает покупать российскую нефть, мощности НПЗ полностью загружены, идут переговоры об оптовой закупке сырья в сентябре. С требованиями к Нью-Дели отказаться от российской нефти выступал президент США Дональд Трамп, который угрожал тарифами и вторичными санкциями. Как говорят эксперты, Россия превратилась для Индии в крупнейшего поставщика, разорвать контракты в одночасье просто невозможно. Подробности

    Перейти в раздел

    Путин отверг ультиматумы Трампа

    Итогом переговоров России и Украины должен стать долгосрочный мир, а разочарования президента США в недостаточной динамичности этого процесса связаны с завышенными ожиданиями. Об этом заявил президент Владимир Путин в преддверии визита спецпосланника Дональда Трампа – Стива Уиткоффа. По оценкам экспертов, ставки в переговорном процессе растут: администрация США, вероятно, продолжит выдвигать жесткие требования, однако Россия будет руководствоваться собственными национальными интересами. Подробности

    Перейти в раздел

    Как СВО изменила логистику армии

    1 августа отмечается День тыла Вооруженных сил России. Это профессиональный праздник «тыловиков», которые рискуют не меньше тех, кто находится на поле боя. Как говорят эксперты, за годы СВО произошла эволюция российских тыловых служб. Обеспечение войск происходит с помощью новейших подходов. Развитие информационных технологий упростило доставку продовольствия, медикаментов и вооружений. Подробности

    Перейти в раздел

    За что США наказывают Швейцарию

    Благополучная и более чем лояльная Швейцария, как выяснилось, в глазах президента США стоит примерно на том же месте, где и погрязшая в гражданской войне Сирия. По крайней мере, Вашингтон назначил для этих стран почти идентичный размер таможенной пошлины. В Швейцарии уже называют происходящее не иначе как «шоком» и «катастрофой». Почему Белый дом так обозлился на эту страну? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Скандал в Пентагоне на руку Москве

      Главе Пентагона Питу Хегсету прочат скорую отставку, так как он настроил против себя генералитет. Сменщиком может стать его нынешний зам по политическим вопросам Элбридж Колби. Это было бы очень хорошей новостью для России. Но очень плохой для Китая.

    • Новое признание новых границ России

      Руководство республики Никарагуа в специальном письме объявило о признании так называемых новых границ России, то есть принадлежность ей Крыма, Донбасса и других регионов, некогда входивших в состав Украины. Насколько это важно и значимо?

    • Путин ответил на ультиматум США

      Президент России Владимир Путин в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко озвучил ответ на ультиматум президента США Дональда Трампа и дал американцу совет по поводу завышенных ожиданий.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации